Продуктивність Apple A14X Bionic та Intel Core-i9: MacBook на фірмовому процесорі буде топ

Технологічний гігант з Купертіно під час онлайн-презентації 10 листопада покаже нам новий MacBook, який працюватиме на фірмовому процесора. За запевненнями інсайдерів, гаджет оснастять процесором Apple A14X Bionic. Тепер же стало відомо, наскільки він потужніший за Intel Core-i9.

У мережі з'явилися результати тестування Apple A14X Bionic у популярному бенчмарку Geekbench. Спойлер: він "взуває" процесор Intel Core-i9.

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У стандартному режимі Apple A14X Bionic працює з тактовою частотою 1,8 ГГц, при цьому можливий розгін до 3,1 ГГц. Тестове додаток підтверджує, що протестований пристрій має 8 ГБ оперативної пам'яті.

В однопотоковому тесті результат склав 1 634 бали, а в багатоядерному режимі новинка набрала 7220 балів. Результат раніше випущеного Apple A12Z Bionic складає 1118 і 4657 балів. Apple A14 Bionic набирає в багатоядерному тесті 4198 балів.



Новий MacBook Pro може отримати процесор Apple A14X Bionic

Для порівняння, 16-дюймовий MacBook Pro з процесором Intel Core-i9 набрав 1096 і 6869 балів відповідно. Очевидно, що нова Apple A14X Bionic запропонує помітний приріст до продуктивності.

Залишається почекати кілька днів, аби остаточно переконатися, що нам покажуть MacBook на процесорі Apple A14X Bionic.

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