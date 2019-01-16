Продукти, які не варто їсти холодними

Якщо вам завжди лінь підігрівати їжі – обов'язково прочитайте поради науковців. Ви не повірите, але іноді нерозігріта їжа може гальмувати обмін речовин, а також викликати ожиріння.

Фахівці назвали продукти, які не варто їсти холодними, щоб обійтися без негативних наслідків.

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М'ясо. Більшість людей їдять м'ясо холодним після того, як воно було приготовлене напередодні. Але експерти в області харчування стверджують: м'ясо, яке вживається холодним, уповільнює та псує травлення – цей продукт і без того важкий для шлунка.

М'ясо варто їсти гарячими / Gourmet Gary's

Холодна страва, насичена білками тваринного походження, не зможе повністю перетравитися в шлунку, і буде відправлена в тонкий кишківник. Завдання тонкого кишківника полягає в розщепленні вуглеводів, але вона виявиться нездійсненною, адже з холодною білковою їжею в тонкий кишківник надходять бактерії, що перешкоджають його нормальному функціонуванні, – зазначають медики.

Холодна вода та напої. За словами фахівців, краще раз і назавжди відмовитися від звички запивати їжу холодною водою або іншими напоями. Особливо, якщо в їжі міститься жир. Холодна рідина в такому випадку штучно створює середовище, в якому жир банально застигає. Це гальмує та порушує здорові процеси травлення.

Не запивайте їжу холодними напоями / The Splendid Table

Жирні страви. В ідеалі після вживання жирних продуктів і страв організму потрібно давати відпочинок і влаштовувати щось на зразок розвантажувальних днів. Але якщо відмовитися від такої їжі неможливо, її краще хоча б розігрівати. Їжа з вагомим вмістом жиру, що вживається холодною, може стати причиною важкості в шлунку, сильних кольок і кишкової непрохідності.

Жирними продуктами взагалі не варто зловживати / Applebee's

Супи. Звичайно ж, є холодні літні супи, але мова не про них. Традиційно в нашій кухні супи мають жирну складову – м'ясо або олію. Чим наваристіший такий суп, тим небезпечніше його їсти не розігрітим – з тієї ж причини, що і жирні страви, про які мова йшла вище.

Супи краще розігрівати / Cooking Light

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