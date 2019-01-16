5 шкідливих продуктів, які необхідно вживати щодня

Більшість вчених вважають поділ продуктів на корисні та шкідливі хибним. На їхню думку, харчування людини має бути різноманітним, і навіть ті продукти, які "жахіття" дієтологів, необхідно вживати регулярно. Головне: небагато та хорошої якості.

Червоне м'ясо. Останнім часом цим продуктом в основному лякають, адже з його вживанням пов'язують появу захворювань серця, а також розвиток раку. Втім, повна відмова від цього м'яса означає, що ви добровільно позбавляєте себе цілої групи поживних речовин і важливих мікроелементів, – про це заявила лікар-дієтолог Людмила Бабич.

"Яловичина без жиру не набагато калорійніша, ніж куряче біле м'ясо, – при цьому в ній втричі більше заліза, яке легко засвоюється організмом, і в три-чотири рази більше цинку, який відповідає за опірність захворюванням", – зазначила вона.

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Білий хліб. Його бояться всі, хто турбується про свою фігуру. Однак цей "шкідливий" продукт є прекрасним джерелом рослинного білка та засобом швидкого набуття тонусу при занепаді сил. Невеликий шматок білого хліба кілька разів на тиждень за сніданком або обідом принесе лише користь, – особливо, якщо такий хліб випікається самостійно.

Кілька схибок білого хліба ще нікого не вбили

"У білому хлібі міститься рекордна кількість рослинного білка з незамінними амінокислотами, ціла низка необхідних мінералів (кальцію, заліза) та вітамінів групи B", – такою є думка лікаря.

Вершкове масло. Навряд чи можна вважати шкідливий продукт, який містить у собі вітаміни D, А, Е, С, В, а також кальцій і фосфоліпіди, які є будівельним матеріалом для нервових клітин. Шматочок натурального вершкового масла на сніданок – здоровий вибір. Його вживання позитивно вплине на стан шкіри, волосся, зір, кісткову та м'язову тканини.

Вершкове масло має бути у вашому раціоні

Морозиво. Час від часу їсти морозиво можна, абсолютно не хвилюючись про фігуру. Пам'ятайте, що цей продукт не нашкодить, якщо ви дотримуєтесь правильного харчування. Натуральне морозиво містить в собі цінні амінокислоти, корисні жирні кислоти, мінеральні солі, а також ферменти, які активізують обмін речовин. Крім того, морозиво має властивості антидепресанту та стимулятора мозкової активності.

Кава. Її вживання дійсно збуджує нервову систему та загрожує розвитком безсоння. Але це, як правило, завжди пов'язано з перевищенням дози кофеїну, який надходить до організму.

Кава не шкідлива, якщо нею не зловживати / splendidtable

"У помірній кількості кава корисна у профілактиці багатьох недуг – діабету, каменів у нирках і жовчному міхурі, подагри, вікової втрати пам'яті, запалень", – підкреслила лікар.

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