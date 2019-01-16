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Гляньте на свої руки: якою має бути здорова порція

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Якими мають бути ідеальні порції? - фото 1
Якими мають бути ідеальні порції? / Urban Remedy

Учені розповіли про те, якими мають бути розміри ідеально корисних для здоров'я порцій їжі. Виявляється, для їх розрахунку достатньо лише активно використовувати руки.

Добре відомо, що для успішного схуднення нам потрібно контролювати розмір порцій. Як же розрахувати ідеально корисну для здоров'я кількість їжі? Виявляється, зробити це дуже просто, і для цього не потрібні ніякі особливі ваги, що підраховують калорії. Достатньо скористатися лише своїми руками.

І ще: 5 шкідливих продуктів, які необхідно вживати щодня

Ідеальна порція макаронів - фото 301492
Ідеальна порція макаронів

Якщо ви хочете потішити себе макаронами, то відваріть для себе рівно стільки, скільки ви можете взяти обома долонями відразу, а у випадку з довгими спагеті – скільки можете стиснути між великим і вказівним пальцем однієї руки, сформувавши літеру "О" (пальці повинні щільно стикатися). Те ж саме стосується рису, пластівців для сніданку та інших злаків – черпайте їх обома долонями, як воду.

Скільки має бути спагеті у вашій тарілці - фото 301491
Скільки має бути спагеті у вашій тарілці

Любителям картоплі дозволяється одна картоплина, але розміром з ваш кулак, вага якої становить близько 200 грамів. Якщо ви жити не можете без приготовленої на грилі курячої грудки, то за розміром вона не повинна перевищувати вашу долоню. Відріжте собі шматочок сиру чедер, який по довжині не перевищує двох великих пальців, з'єднаних один з одним.

Картоплина має бути розміром з кулак - фото 301493
Картоплина має бути розміром з кулак

В цілому, не забувайте про те, що на день рекомендується вживати 5 порцій фруктів і овочів, 3-4 порції вуглеводів з клітковиною, 2-3 порції бобів, риби і м'яса, а також близько 2-3 порцій молочних продуктів. Це ідеальна по збалансованості і набору поживних речовин дієта, дієвість якої доведена під час численних наукових досліджень.

Куряча грудинка має поміщатися на долоні - фото 301494
Куряча грудинка має поміщатися на долоні

Слідкуйте за тим, щоб солі у вашому раціоні було не більше 6 грамів на добу, а також їжте якомога менше цукру.

Читайте також: Науковці розповіли, якою має бути здорова порція смаженої картоплі

Джерело: Standard
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