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Гляньте на свої руки: якою має бути здорова порція
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Учені розповіли про те, якими мають бути розміри ідеально корисних для здоров'я порцій їжі. Виявляється, для їх розрахунку достатньо лише активно використовувати руки.
Добре відомо, що для успішного схуднення нам потрібно контролювати розмір порцій. Як же розрахувати ідеально корисну для здоров'я кількість їжі? Виявляється, зробити це дуже просто, і для цього не потрібні ніякі особливі ваги, що підраховують калорії. Достатньо скористатися лише своїми руками.
І ще: 5 шкідливих продуктів, які необхідно вживати щодня
Якщо ви хочете потішити себе макаронами, то відваріть для себе рівно стільки, скільки ви можете взяти обома долонями відразу, а у випадку з довгими спагеті – скільки можете стиснути між великим і вказівним пальцем однієї руки, сформувавши літеру "О" (пальці повинні щільно стикатися). Те ж саме стосується рису, пластівців для сніданку та інших злаків – черпайте їх обома долонями, як воду.
Любителям картоплі дозволяється одна картоплина, але розміром з ваш кулак, вага якої становить близько 200 грамів. Якщо ви жити не можете без приготовленої на грилі курячої грудки, то за розміром вона не повинна перевищувати вашу долоню. Відріжте собі шматочок сиру чедер, який по довжині не перевищує двох великих пальців, з'єднаних один з одним.
В цілому, не забувайте про те, що на день рекомендується вживати 5 порцій фруктів і овочів, 3-4 порції вуглеводів з клітковиною, 2-3 порції бобів, риби і м'яса, а також близько 2-3 порцій молочних продуктів. Це ідеальна по збалансованості і набору поживних речовин дієта, дієвість якої доведена під час численних наукових досліджень.
Слідкуйте за тим, щоб солі у вашому раціоні було не більше 6 грамів на добу, а також їжте якомога менше цукру.
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