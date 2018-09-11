Продукти, які дуже уповільнюють схуднення

Якщо хочете схуднути, вам варто відмовитися від цих продуктів.

Випічка. Хліб шкідливий тим, що містить мало клітковини. Це призводить до поганої засвоюваності необхідних речовин. Крім того, білий хліб зазвичай містить багато цукру, тому він впливає на рівень глюкози в крові.

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Смажена картопля. На дієті має сенс варити або запікати картоплю, але, ні в якому разі, не їсти її смаженою. Пов'язано це з тим, що навіть в невеликій порції смаженої картоплі стільки калорій, що можна запросто перевищити денну норму.

Солодкі напої. Третій тип продуктів, який необхідно уникати, – напої, кава, соки з високим вмістом цукру. Дієтологи рекомендують замінити напій водою, додавши до неї фрукти, м'яту або корицю для більш приємного смаку.

Якщо хочете схуднути, вам варто відмовитися від цих продуктів / The Companion Group

Закуски з високим вмістом вуглеводів. До таких закусок відносять печиво, сухі сніданки, зернові, фітнес-батончики та інше. Вони – найпростіший і найбільш економічний варіант перекусу, однак, дають відчуття насичення тільки на короткий час. Крім того, в них міститься висока кількість цукру, що також підвищує рівень глюкози.

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