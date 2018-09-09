Ці популярні продукти негативно впливають на здоров'я серця

Продукти, які негативно впливають на серце

До вашої уваги топ-5 найнебезпечніших продуктів для серця та судин.

Зараз серцево-судинні захворювання дуже поширені. Проблема серйозна, і піклуватися про своє здоров'я потрібно заздалегідь, щоб наслідки не були плачевними.

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Крім того, що потрібно стежити за своїм харчуванням для профілактики і їсти більше овочів і свіжої зелені, від певних продуктів узагалі потрібно відмовитися. Існує 5 найнебезпечніших продуктів для серця і судин, вживання яких може серйозно відобразитися на вашому здоров'ї.

У першу категорію потрапляють продукти харчування, до складу яких входять трансжири. Це випічка, солодощі, деякі жирні сири.

Від магазинних солодощів краще відмовитися / Oliver's Markets

Наступна, не менш небезпечна категорія – магазинні м'ясні вироби. А саме – ковбаси, паштети, бекон і т.д

Також, для безпеки серця і судин не рекомендується вживання червоної та чорної ікри.

Наступну позицію посідає алкоголь, а саме – шампанське або інші ігристі вина.

Остання категорія – пиво. Не рекомендується вживати понад 0,5 літра чоловікам і 0,33 літра жінкам. Звичайно, про щоденне вживання, навіть у допустимих дозах, мова йти не може.

Пивом теж краще не зловживати / Eventbrite

Що краще додати до свого раціону?

Відмовивши собі в небезпечних для серця і судин продуктах, потрібно дати організму натомість щось корисне. В першу чергу – свіжі овочі і фрукти, горіхи, нежирні продукти, що містять білок. Стежте за своїм харчуванням, ведіть активний спосіб життя, і ніякі захворювання вам не страшні.

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