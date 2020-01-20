Названо головні суперфуди 2020 року

Ці продукти стали суперфудами у 2020 році

Існує багато здорових і корисних продуктів, але лише деякі з них заслужили звання "Суперфуд" у 2020 році. Експерти з харчування склали перелік продуктів, які обов'язково мають бути у вашому раціоні цьогоріч!

До суперфудів належать продукти з дуже високою концентрацією корисних речовин, що перевищує всі раніше відомі показники у звичайних продуктах. За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association), суперфуди не мають власної харчової групи, вони займають проміжну позицію між їжею та харчовими добавками.

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У 2020 році звання "Суперфуд" отримали ягоди: полуниця, малина, чорниця, ожина.

"Ці смачні ягоди мають насичений колір від так званих антоціанів – кольорових пігментів, які діють як антиоксиданти. Антоціани захищають мозок. Дослідження, проведене у 2019 році, показало, що ці фітонутрієнти можуть уповільнювати вікове зниження когнітивних функцій", – розповіла лікар-дієтолог Емі Горін.

Полуниця стала суперфудом

Насіння кунжуту – ще один суперфуд 2020. Це насіння – одна з найкращих поживних речовин, що забезпечують організм енергією.

"Насіння кунжуту – хороше джерело клітковини, цинку й інших важливих поживних речовин", – сказав Алі Вебстер, заступник директора з харчування в Міжнародній продовольчій інформаційній раді.

Також суперфудом визнана рукола. Експерти констатують, що темно-зелені листові овочі в цілому є одним із найбільш здорових продуктів, які сьогодні доступні людям.

"Споживання руколи забезпечує нас достатньою кількістю мікроелементів, які підтримують організм у багатьох життєво важливих функціях. Зелень знижує рівень цукру в крові, покращує стан серцево-судинної системи і знижує ризик розвитку деяких видів раку", – зауважили фахівці.

Не забувайте додати до раціону руколу

Крім цього, до списку суперфудів 2020 включили місо – гостру пасту, традиційну для японської кухні, яка готується з ферментованих соєвих бобів, солі і грибів.

"Деякі ферментовані продукти, до яких належить і місо, містять пробіотичні бактерії, які можуть бути корисні для здоров'я кишечника. Місо також містить невелику кількість вітамінів і мінералів. Водночас місо може бути невідповідним продуктом для людей, які повинні строго контролювати споживання солі", – поділився Алі Вебстер.

Ми ж зазначимо, що більшість цих продуктів не є дорогими, тож отримати максимум користі для організму не так уже й складно ;)

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