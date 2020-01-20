На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо головні суперфуди 2020 року
-
- 27
Існує багато здорових і корисних продуктів, але лише деякі з них заслужили звання "Суперфуд" у 2020 році. Експерти з харчування склали перелік продуктів, які обов'язково мають бути у вашому раціоні цьогоріч!
До суперфудів належать продукти з дуже високою концентрацією корисних речовин, що перевищує всі раніше відомі показники у звичайних продуктах. За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association), суперфуди не мають власної харчової групи, вони займають проміжну позицію між їжею та харчовими добавками.
І ще: Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
У 2020 році звання "Суперфуд" отримали ягоди: полуниця, малина, чорниця, ожина.
"Ці смачні ягоди мають насичений колір від так званих антоціанів – кольорових пігментів, які діють як антиоксиданти. Антоціани захищають мозок. Дослідження, проведене у 2019 році, показало, що ці фітонутрієнти можуть уповільнювати вікове зниження когнітивних функцій", – розповіла лікар-дієтолог Емі Горін.
Насіння кунжуту – ще один суперфуд 2020. Це насіння – одна з найкращих поживних речовин, що забезпечують організм енергією.
"Насіння кунжуту – хороше джерело клітковини, цинку й інших важливих поживних речовин", – сказав Алі Вебстер, заступник директора з харчування в Міжнародній продовольчій інформаційній раді.
Також суперфудом визнана рукола. Експерти констатують, що темно-зелені листові овочі в цілому є одним із найбільш здорових продуктів, які сьогодні доступні людям.
"Споживання руколи забезпечує нас достатньою кількістю мікроелементів, які підтримують організм у багатьох життєво важливих функціях. Зелень знижує рівень цукру в крові, покращує стан серцево-судинної системи і знижує ризик розвитку деяких видів раку", – зауважили фахівці.
Крім цього, до списку суперфудів 2020 включили місо – гостру пасту, традиційну для японської кухні, яка готується з ферментованих соєвих бобів, солі і грибів.
"Деякі ферментовані продукти, до яких належить і місо, містять пробіотичні бактерії, які можуть бути корисні для здоров'я кишечника. Місо також містить невелику кількість вітамінів і мінералів. Водночас місо може бути невідповідним продуктом для людей, які повинні строго контролювати споживання солі", – поділився Алі Вебстер.
Ми ж зазначимо, що більшість цих продуктів не є дорогими, тож отримати максимум користі для організму не так уже й складно ;)
Читайте також: Експерти розповіли, наскільки небезпечні нічні набіги на холодильник
-
09:19Голос країни 2020: зірка Танців з зірками підкорив суддів ефектним номером
-
08:59Apple дозволить повністю відключити відстеження місця розташування в iPhone 11
-
08:46Рятувальники оголосили попередження для водіїв
-
08:21Чому взимку не варто зловживати кавою
-
07:57Автолюбителі переробили Land Rover в пляжний баггі: відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:32Названо головні суперфуди 2020 року
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:51Колекцію автомобілів Джеймса Хетфілда з Metallica покажуть усім
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
21:23Тім Кук показав, як знімали серіал Маленька Америка
-
21:19Зіркові тренери проєкту Голос країни переспівали хіт Біллі Айліш Bad Guy
-
21:0020 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Британська компанія придумала, як заохочувати співробітників кидати курити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:23Експерти розповіли, наскільки небезпечні нічні набіги на холодильник
-
19:56Гаряча фітоняшка Теммі Хемброу захопила новим селфі
-
19:41Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо
-
19:27Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри
-
19:13Названо найкращі та найгірші емодзі для спілкування на сайтах знайомств
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
-
18:43Туристам у Туреччині розповідатимуть, чим же їх насправді годують
-
18:24Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі
-
18:13Doublicat: як працює крутий додаток, створений українцями
-
18:00Гороскоп на 20 січня 2020: хто зі знаків Зодіаку отримає бажане
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
-
16:30Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
-
14:15Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
-
12:15Найкращі новинки поп музики січня: ТОП 20 крутих пісень
-
11:00Хрещення Господнє: як виглядає річка Йордан, у якій хрестили Ісуса
-
09:10Купання в ополонці на Водохреща – не українська традиція: руйнуємо міфи
- 18 січня
-
21:24А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
-
19:23Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
-
16:536-річний хлопчик зібрав 170 тисяч доларів на порятунок коал: як йому це вдалося
-
15:15Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
-
12:44ТОП-50 найкращих треків для тренування
-
09:46Ці авіакомпанії – лідери в Україні
-
08:14Чому пізній сніданок на вихідних – не найкраща ідея
- 17 січня
-
20:06Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв
-
18:21Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
12:25Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять
-
10:37Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото
-
10:20Названі найдорожчі міста світу: які місця посіли Київ, Одеса, Львів та Харків
-
07:16Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах
- 16 січня
-
22:235 правил ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне