Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу

Медики та науковці, безумовно, не могли залишити без уваги під час епідемії коронавірусу інтимне життя мешканців Землі. Вони вивчили ризики та дали кілька порад тим, хто хоче не полишати регулярно займатися сексом.

Лікар Джессіка Джастман з кафедри інфекційних захворювань Колумбійського університету стверджує, що моделей передачі вірусу статевим шляхом немає, адже він поширюється через респіраторну форму. А ось вторинний спосіб – передача через дотик до забруднених поверхонь.

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Дослідники Школи громадської охорони здоров'я Інституту Мілкена при Університеті Джорджа Вашингтона, деталізуючи дослідження колег, визначили:

Немає ніяких доказів того, що COVID-19 може передаватися через вагінальний або анальний секс. Проте, поцілунки є дуже поширеною практикою під час статевого акту, і вірус може передаватися через слину. Тому зараза може передаватися через поцілунки. Також є дані про фекально-оральні шляхи передачі вірусу, і це свідчить про те, що анілінгус може становити ризик заразитися вірусом

Секс під час коронавірусу безпечний, якщо він проходитиме без поцілунків.

Лікарі рекомендують уникати поцілунків під час сексу

Виходить, що найкращим рішенням у випадку захворювання одного з партнерів COVID-19, буде дистанціювання від нього. Якщо ж у постійного партнера немає симптомів зараження коронавірусом, то секс – відмінний спосіб урізноманітнити своє дозвілля і зняти занепокоєння у напружений час.

Проте, медики радять поки не заводити нових партнерів, адже це змушує взаємодіяти з іншими людьми та порушувати режим карантину. А ось для знайомств в Інтернеті – зараз ідеальний час.

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