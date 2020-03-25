На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
- 54
Настає момент, коли ви не знаєте, як покращити ваші інтимні стосунки з партнером, адже вже все перепробували. А може, не все? Підготували для вас великий список того, що ви можете зробити, щоб секс став пристраснішим, а задоволення – потужнішим.
Важливо пам'ятати, що ми говоримо про парний секс, тож потрібно все обговорювати з партнером. Ми пропонуємо вам список того, що можна зробити, а ваше завдання – з'ясувати, чи це підходить вам обом. Якщо у вас є певні питання або острах щодо конкретних пунктів, то обговоріть це з партнером або ж запитайте в експертів. Серед 30 варіантів ви точно знайдете те, що ще не пробували, але хотіли б!
І ще: Секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
А далі отримуйте задоволення!
Як урізноманітнити секс з партнером
- Зробити прелюдію перед сексом довшою
- Зробити еротичний масаж партнеру / щоб партнер зробив еротичний масаж мені
- Станцювати стриптиз / подивитися стриптиз
- Мастурбувати перед партнером / дивитися, як мастурбує партнер / мастурбувати разом
- Дивитися разом порно / показати партнеру своє улюблене порно / подивитися улюблене порно партнера
- Скласти плейлист музики для сексу
- Зробити фото під час сексу / зробити еротичну фотосесію
- Зняти відео під час сексу
- Зайнятися сексом навпроти дзеркала
- Розбудити партнера оральним сексом / щоб партнер розбудив вас оральним сексом
- Використовувати різні змазки під час сексу (збуджувальні, охолоджувальні, смакові)
- Використовувати секс-іграшки під час сексу
- Голосно стогнати / щоб партнер голосно стогнав
- Використовувати брутальні або хтиві слова під час сексу / щоб партнер використовував ці слова
- Бути більш грубим під час сексу / щоб партер був більш грубим
- Спробувати нові пози
- Спробувати рольові ігри
- Використовувати еротичну білизну та аксесуари з секс-шопу (маски, портупеї тощо)
- Проковтнути сперму / щоб партнер проковтнув сперму
- Кінчити на *підставте потрібне місце / щоб партнер кінчив на *підставте потрібне місце
- Сісти партнеру на обличчя / щоб партнер сів вам на обличчя
- Пестити, збуджувати партнера пальцями / щоб це робив партнер
- Анальний секс / анілінгус / подвійне проникнення (партнер та секс-іграшка)
- Зайнятися сексом в джакузі
- Спробувати секстінг – секс-листування
- Зайнятися сексом на відстані за допомогою секс-іграшок дистанційного керування
- Зав'язати партнеру очі та експериментувати / щоб так зробив партнер з вами
- Використовувати в іграх під час сексу їжу – обмазуватися, злизувати
- Займатися сексом так, щоб вам бачили інші (онлайн-відео, при відкритих вікнах тощо) / підглядати за іншими
- Спробувати зміну ролей
До теми: Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
20:40Доктор Віра 13, 14 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
20:19Новий Cadillac Escalade перетворять на мобільний офіс
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
19:42Італійці перетворюють маски для пірнання на апарати для вентиляції легень
-
19:14Зірка Гри престолів розкритикувала тих, хто не дотримується карантину
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
18:45Блогер розкрив неанонсовану особливість Redmi K30 Pro
-
18:19Гороскоп на 26 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
17:46Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар
-
17:27Чи треба мити всі куплені в магазині продукти: пояснення вірусологині
-
17:16Готуй і живи далі: Джеймі Олівер запустив кулінарне шоу
-
16:43В Італії на стінах будинків показують фільми
-
16:18Якби у Геральта був кіт: ентузіасти створили кумедну версію Відьмака
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:54Новонароджену дівчинку в Індії назвали на честь коронавірусу
-
15:33У Парижі повітря стало чистішим вперше за 40 років
-
15:14МОЗ України отримав 550 тисяч доларів від Google: на що вони підуть
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
14:50Священник провів службу онлайн, але випадково увімкнув віртуальні маски: курйозне відео
-
14:43Отче наш: текст та історія головної молитви християн
-
14:32Екоактивістка Грета Тунберг запідозрила у себе коронавірус
-
14:22Надзвичайна ситуація в Україні: що це таке і які обмеження з'являться
-
14:14Розкута модель знялася оголеною з туалетним папером: відверті фото (18+)
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)