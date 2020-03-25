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Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині

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як покращити секс - фото 1
як покращити секс

Настає момент, коли ви не знаєте, як покращити ваші інтимні стосунки з партнером, адже вже все перепробували. А може, не все? Підготували для вас великий список того, що ви можете зробити, щоб секс став пристраснішим, а задоволення – потужнішим.

Важливо пам'ятати, що ми говоримо про парний секс, тож потрібно все обговорювати з партнером. Ми пропонуємо вам список того, що можна зробити, а ваше завдання – з'ясувати, чи це підходить вам обом. Якщо у вас є певні питання або острах щодо конкретних пунктів, то обговоріть це з партнером або ж запитайте в експертів. Серед 30 варіантів ви точно знайдете те, що ще не пробували, але хотіли б!

І ще: Секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя

А далі отримуйте задоволення!

Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині - фото 394158

Як урізноманітнити секс з партнером

  1. Зробити прелюдію перед сексом довшою
  2. Зробити еротичний масаж партнеру / щоб партнер зробив еротичний масаж мені
  3. Станцювати стриптиз / подивитися стриптиз
  4. Мастурбувати перед партнером / дивитися, як мастурбує партнер / мастурбувати разом
  5. Дивитися разом порно / показати партнеру своє улюблене порно / подивитися улюблене порно партнера
  6. Скласти плейлист музики для сексу
  7. Зробити фото під час сексу / зробити еротичну фотосесію
  8. Зняти відео під час сексу
  9. Зайнятися сексом навпроти дзеркала
  10. Розбудити партнера оральним сексом / щоб партнер розбудив вас оральним сексом
  11. Використовувати різні змазки під час сексу (збуджувальні, охолоджувальні, смакові)
  12. Використовувати секс-іграшки під час сексу
  13. Голосно стогнати / щоб партнер голосно стогнав
  14. Використовувати брутальні або хтиві слова під час сексу / щоб партнер використовував ці слова
  15. Бути більш грубим під час сексу / щоб партер був більш грубим
  16. Спробувати нові пози
  17. Спробувати рольові ігри
  18. Використовувати еротичну білизну та аксесуари з секс-шопу (маски, портупеї тощо)
  19. Проковтнути сперму / щоб партнер проковтнув сперму
  20. Кінчити на *підставте потрібне місце / щоб партнер кінчив на *підставте потрібне місце
  21. Сісти партнеру на обличчя / щоб партнер сів вам на обличчя
  22. Пестити, збуджувати партнера пальцями / щоб це робив партнер
  23. Анальний секс / анілінгус / подвійне проникнення (партнер та секс-іграшка)
  24. Зайнятися сексом в джакузі
  25. Спробувати секстінг – секс-листування
  26. Зайнятися сексом на відстані за допомогою секс-іграшок дистанційного керування
  27. Зав'язати партнеру очі та експериментувати / щоб так зробив партнер з вами
  28. Використовувати в іграх під час сексу їжу – обмазуватися, злизувати
  29. Займатися сексом так, щоб вам бачили інші (онлайн-відео, при відкритих вікнах тощо) / підглядати за іншими
  30. Спробувати зміну ролей

До теми: Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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