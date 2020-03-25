Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині

Настає момент, коли ви не знаєте, як покращити ваші інтимні стосунки з партнером, адже вже все перепробували. А може, не все? Підготували для вас великий список того, що ви можете зробити, щоб секс став пристраснішим, а задоволення – потужнішим.

Важливо пам'ятати, що ми говоримо про парний секс, тож потрібно все обговорювати з партнером. Ми пропонуємо вам список того, що можна зробити, а ваше завдання – з'ясувати, чи це підходить вам обом. Якщо у вас є певні питання або острах щодо конкретних пунктів, то обговоріть це з партнером або ж запитайте в експертів. Серед 30 варіантів ви точно знайдете те, що ще не пробували, але хотіли б!

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А далі отримуйте задоволення!

Як урізноманітнити секс з партнером

Зробити прелюдію перед сексом довшою Зробити еротичний масаж партнеру / щоб партнер зробив еротичний масаж мені Станцювати стриптиз / подивитися стриптиз Мастурбувати перед партнером / дивитися, як мастурбує партнер / мастурбувати разом Дивитися разом порно / показати партнеру своє улюблене порно / подивитися улюблене порно партнера Скласти плейлист музики для сексу Зробити фото під час сексу / зробити еротичну фотосесію Зняти відео під час сексу Зайнятися сексом навпроти дзеркала Розбудити партнера оральним сексом / щоб партнер розбудив вас оральним сексом Використовувати різні змазки під час сексу (збуджувальні, охолоджувальні, смакові) Використовувати секс-іграшки під час сексу Голосно стогнати / щоб партнер голосно стогнав Використовувати брутальні або хтиві слова під час сексу / щоб партнер використовував ці слова Бути більш грубим під час сексу / щоб партер був більш грубим Спробувати нові пози Спробувати рольові ігри Використовувати еротичну білизну та аксесуари з секс-шопу (маски, портупеї тощо) Проковтнути сперму / щоб партнер проковтнув сперму Кінчити на *підставте потрібне місце / щоб партнер кінчив на *підставте потрібне місце Сісти партнеру на обличчя / щоб партнер сів вам на обличчя Пестити, збуджувати партнера пальцями / щоб це робив партнер Анальний секс / анілінгус / подвійне проникнення (партнер та секс-іграшка) Зайнятися сексом в джакузі Спробувати секстінг – секс-листування Зайнятися сексом на відстані за допомогою секс-іграшок дистанційного керування Зав'язати партнеру очі та експериментувати / щоб так зробив партнер з вами Використовувати в іграх під час сексу їжу – обмазуватися, злизувати Займатися сексом так, щоб вам бачили інші (онлайн-відео, при відкритих вікнах тощо) / підглядати за іншими Спробувати зміну ролей

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