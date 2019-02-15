Продажі iPhone падають по всьому світу: китайці витісняють їх з ринку

Фахівці дослідницького центру Canalys з'ясували, що продажі iPhone падають не тільки у Китаї. За їхніми даними, попит на смартфони Apple падає у Таїланді, а також у багатьох країнах Європи.

Аналітики дослідного центру Canalys вивчили обсяги ринку мобільних пристроїв за четвертий квартал 2018 року.

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За їхніми даними, продажі iPhone показали своє падіння не тільки в Китаї, але і в Таїланді, ринок якого є одним з найбільших у південно-східній Азії. Попит на смартфони Apple впав у цій країні більш ніж на 50 відсотків.

В Європі Apple посідає друге місце по продажах смартфонів після Samsung. Проте, продажі американської компанії знизилися за четвертий квартал минулого року на 6%. У зв'язку з цим, аналітики впевнені, що до кінця 2019 року Apple не тільки продовжить падіння, а й поступиться свою позицію Huawei.

Продажі iPhone стрімко падають / Engadget

Попит на девайси китайської компанії Huawei в Європі виріс на 55%. В цілому виробники на початку 2019 року займають 32% ринку всіх мобільних пристроїв в європейських країнах.

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