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Як відімкнути платні підписки на iPhone та iPad: інструкція

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Вимикаємо непотрібні підписки на iOS - фото 1
Вимикаємо непотрібні підписки на iOS

Якщо ви зауважили, що ваш iPhone або iPad тихцем "стягує" кошти з кредитної картки, є ймовірність, що у вас є платні підписки. Розповідаємо, як відімкнути їх, аби не витрачати гроші на те, що вам не потрібно.

Apple випустила невелике, але надзвичайно корисне оновлення для App Store на IOS. Завдяки йому можна переглядати підписки та керувати ними без "танців з бубном".

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Раніше потрібно було заходити в App Store, натискати "Переглянути Apple ID", гортати сторінку до самого низу. Саме там можна було знайти кнопку, яка відповідає за перехід у потрібний розділ. Тепер достатньо натиснути в магазині на іконку профілю та вибрати "Керувати підписками".

Іноді розробники пропонують "пробний місяць" користування, який опісля може неабияк вплинути на ваших грошах, тому потурбуйтеся про вимкнення непотрібних підписок!

Корисне нововведення доступне всім, хто встановив останню версію iOS – 12.1. Втім, варто враховувати, що через оновлення 12.1.4 ваш iPhone може перетворитися на iPod touch, адже в ньому може "відвалитися" Wi-Fi та СІМ-карта.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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