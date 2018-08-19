Продається легендарний будинок Белли з Сутінок

Будинок, в якому "проживала" головна героїня саги "Сутінки" Белла Свон, виставлений на продаж. Про це йдеться на сайті агентства Cascade Sotheby`s.

Легендарний будинок розташований в американському місті Сент-Хелен, штат Орегон. Нерухомість оцінили в 349 тисяч доларів.

І ще: Як виглядає особняк ангела Victoria's Secret Лілі Олдрідж

Легендарний будинок з Сутінок

За даними агентства, власник залишив будинок в тому стані, в якому він був показаний у фільмі. Перед зйомками постановники перефарбували його, кольори інтер'єру підбирав дизайнер. Власнику пропонували після зйомок повернути початкові кольори або зробити щось за його бажанням, але він вирішив інакше.

"Вибір, зроблений кінематографістами, дійсно змусив будинок сяяти. Коли виробництво картини було закінчено, я побачив трейлер "Сутінків" по телевізору. Було дивно бачити той самий будинок, а потім зображення кімнати, в якій сидів. Це ні з чим незрівняне відчуття", – розповів власник.

Варто відзначити, що локації в штаті Орегон дуже часто фігурують у фільмах через різноманітність ландшафтів і близькості до Голлівуду. Тут, наприклад, знімали фільм "Дика" з Різ Візерспун в головній ролі, за яку актриса отримала номінацію на "Оскар".

Легендарний будинок з Сутінок

Легендарний будинок з Сутінок

Легендарний будинок з Сутінок

Легендарний будинок з Сутінок

Легендарний будинок з Сутінок

Легендарний будинок з Сутінок

Читайте також: Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото