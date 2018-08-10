Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

На території особняка є басейн, спортзал, дитячий майданчик / firenewsfeed

Як виглядає розкішний особняк Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі.

Американська актриса Хайден Панеттьєрі після розставання з українським боксером Володимиром Кличком продає їх розкішний особняк.

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Будинок був побудований в 2012 році і розташований в столиці штату Теннессі Нешвіллі. Особняк виставлений на продаж за 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. Тут є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, їдальня, велика кухонна зона, кабінет, затишна вітальня, приміщення під пральню, гардеробна і велика відкрита тераса з видом на внутрішній двір.

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

Особняк Кличка і Панеттьєрі виставили на продаж: фото

На території особняка є басейн з невеликим водоспадом і зоною з гідромасажем, а також невеличкий дитячий майданчик.

Днями американські ЗМІ повідомили про розставання актриси Хейден Панеттьєрі і її нареченого, українського боксера Володимира Кличка.

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