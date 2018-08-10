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Як виглядає особняк ангела Victoria's Secret Лілі Олдрідж

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Особняк ангела Victoria's Secret - фото 1
Особняк ангела Victoria's Secret / architecturaldigest

32-річна американська модель Лілі Олдрідж, ангел Victoria's Secret, показала виданню Architectural Digest свій особняк в Нешвіллі, в якому живе разом з чоловіком, рокером Калебом Фолловіллом і 6-річною дочкою Діксі.

Будинок Олдрідж і Фоловвілла – чудова цегляна будівля в тюдоровському стилі. "Будинок – це все", – каже супермодель. – "Ми обидва багато подорожуємо по роботі, але робимо все можливе, щоб повертатися якомога швидше, щоб ми могли нормально жити тут".

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Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269087
Шикарний будинок Лілі Олдрідж

Пара переїхала в цей будинок після народження Діксі, залишивши стильний кондомініум, розташований недалеко від центру нічного життя міста та спортивної арени. Олдрідж відразу визнала будинок зручним і затишним, а чоловіка довелося переконувати за допомогою дизайнерів Луїзи Пірс і Емілі Уорд, що займалися дизайном будинків Леонардо Ді Капріо і Дакоти Джонсон.

Деталі будинку 1930 року – дерев'яні підлоги, стелі з балками, величезні вікна – допомогли остаточно наважитися на угоду: "Мені подобаються ці деталі, і їх важко відтворити", – каже Олдрідж.

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269080

Шикарний будинок Лілі Олдрідж

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269084

Шикарний будинок Лілі Олдрідж

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269085

Шикарний будинок Лілі Олдрідж

Щоб зорієнтувати дизайнерів, Олдрідж показала їм підбірку постів в Pinterest, що об'єднує безліч напрямків – від романтичних англійських заміських будинків до екзотичних марокканських ріад. "Вони навчили мене, що важливо міксувати", – каже модель. – "Раніше я заходила в магазин і говорила: це, це і це. Потім поверталася додому і розуміла: "Мій будинок виглядає як шоурум"".

У кожній з кімнат панує невимушена елегантність. Кухня оснащена спеціально для Калеба: "Він сказав, що якби не був співаком, став би шеф-кухарем". У вітальні є безліч книжкових полиць і камін, який горить в будинку, поки на вулиці не стає нестерпно жарко.

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269086
Шикарний будинок Лілі Олдрідж

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269082

Шикарний будинок Лілі Олдрідж

"Будинок мого дитинства був гостинним і комфортним", – згадує модель. – "Це був будинок, в якому всім були раді, моя сім'я завжди готувала і розважала гостей". Це традиції, які Олдрідж і її чоловік підтримують і в своєму будинку: "Мені подобається організовувати вечірки і приводити гостей. Це важлива частина підтримки життя вдома".

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269081

Шикарний будинок Лілі Олдрідж

Шикарний будинок Лілі Олдрідж - фото 269083

Шикарний будинок Лілі Олдрідж

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Джерело: architecturaldigest
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