Продавець морозива у США оголосив війну блогерам

Каліфорнійський продавець морозива втомився від пропозицій блогерів, тому вирішив креативно боротися з їхньою надокучливістю. І чимало людей з ним погоджується!

Знайомтесь, Джо Ніккі - доволі відомий продавець морозива у Лос-Анджелесі, який на своєму фуд-треці продає улюблений смаколик літа ще з 2012 року. Періодично навіть зірки купують у нього морозиво, тому не дивно, що блогери також частенько навідуються до Ніккі. Однак знаменитості з Instagram, зазвичай, вирішують, що їжа може дістатись їм за рекламу. Як зізнається Джо, щонайменше раз у тиждень йому приходять пропозиції такого плану. Однак чоловік не надто довіряє блогерам.

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"Будь-хто може купити підписників, лайки та коментарі, у Лос-Анджелесі повно таких блогерів. Якщо ви чи я завтра можемо купити за 20 доларів 50 тисяч підписників, то для мене така популярність не має значення. Такі люди у перші ж 30 секунд розмови кажуть щось типу: "Ей, не знаю, чи ти підписаний на мене, але ось моя сторінка. Можна отримати кілька безкоштовних ріжків за рекламу в сторіс?". А я кажу: "Ти в своєму розумі? Це морозиво за 4 долари". у 2019 році замість фрази "Та ти знаєш, хто я?" з'явилась "Я блогер", – зізнається Джо Ніккі.

Тому продавець частенько з гумором відповідав таким інфлюенсерам, відзначаючи, що краще проведе відпустку в КНДР, аніж працювати по бартеру. Але після того, як на початку літа його попросили приїхати з безкоштовним морозивом на вечірку з 300 людьми за рекламу в Instagram, то терпець Джо урвався. Наступного дня на його фургончику з'явилось оголошення, що блогери платять удвічі більшу вартість, тобто не 4 долари, а 8.

Така поведінка Нікі розбурхала Reddit: хтось нагадав, що кілька років тому він безкоштовно дам морозиво Біллу Мюррею. На це продавець відповів, що зірки завжди платять гроші, а от фото з зіркою не оплатять його рахунки.

Джерело фото: instagram.com/cvtsoftserve

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