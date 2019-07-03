Молода британка стала відьмою, щоб творити добро (фото)

24-річна британка вирішила взятися за відьомство, щоб покращити своє життя та життя близьких. За її словами, всі чари і справді працюють!

Знайомтесь, Луїза Херрон - 24-річна мешканка Ньюкасла, яка вирішила кардинально змінити життя та стати відьмою. Вона не переймалась через кар'єру, адже провела ритуал перед пошуками, а на наступний день отримала нову роботу. Тепер дівчина працює у магазині одягу, а вільний час присвячує чарам.

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Нещодавно Луїза навіть допомогла подрузі з розбитим серцем, намішавши особливе зілля та розділивши її фото з екс-бойфрендом. Британці не довелось довго чекати на результат, адже за тиждень подруга вже гуляла з інших хлопцем. До слова, у самої Луїзи також влаштоване особисте життя, а її партнер Бен Кнібс працює барменом та доволі лояльно ставиться до її незвичайного хобі.

"Чимало людей, коли чують слово "відьма", то уявляють поклоніння дияволу, що дуже далеке від істини, адже диявол є християнською концепцією. Я стала відьмою, бо відчуваю тісний зв'язок з природою. До того ж, неправильне уявлення про відьом, мов вони старі жінки з чорними капелюхами та довгими носами, все ще дуже поширені. Я хочу цього позбутись", - відзначає Луїза.

Джерело фото: PA Real Life

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