Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Несподіваний нічний гість лікарні здивував мережу: відео

  • 56
Коала завітала в лікарню - фото 1
Коала завітала в лікарню

Користувачі мережі не можуть відірвати погляд від запису з госпіталю, на якому можна побачити несподіваного пухнастого відвідувача. У лікарню може звернутись кожен!

На платформі Reddit користувач з ніком Yeet69lasagna розмістив запис з камер спостереження в одній з австралійських лікарень. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши всього за 7 годин понад 48 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів.

І ще: Меню для таксі: оригінальний водій став зіркою мережі

А все тому, що посеред ночі до будівлі завітав незвичайний пацієнт. Річ у тому, що на ролику можна побачити, як раптом відчиняються двері і до залу спокійно входить коала і прямує у своїх справах.

"Нічна зміна прибуває до австралійської лікарні", – відзначив автор. А коментатори додали, що коала просто йде забирати свій евкаліпт у медсестер.

Night shift arrives at an Australian hospital from r/Unexpected

Читайте також: Засіб для засмаги довів чоловіка до 22-годинної ерекції

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • Вчора, 19:21
  • 1930
Привітання з першим днем весни: картинки, смс і вірші на 1 березня
  • Вчора, 21:00
  • 3088
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1265567
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл