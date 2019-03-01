Несподіваний нічний гість лікарні здивував мережу: відео

Користувачі мережі не можуть відірвати погляд від запису з госпіталю, на якому можна побачити несподіваного пухнастого відвідувача. У лікарню може звернутись кожен!

На платформі Reddit користувач з ніком Yeet69lasagna розмістив запис з камер спостереження в одній з австралійських лікарень. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши всього за 7 годин понад 48 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів.

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А все тому, що посеред ночі до будівлі завітав незвичайний пацієнт. Річ у тому, що на ролику можна побачити, як раптом відчиняються двері і до залу спокійно входить коала і прямує у своїх справах.

"Нічна зміна прибуває до австралійської лікарні", – відзначив автор. А коментатори додали, що коала просто йде забирати свій евкаліпт у медсестер.

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