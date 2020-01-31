Логопед з США навчила свого собаку говорити: кумедні відео

Американський логопед з Каліфорнії Крістіна Хангер за допомогою спеціальної панелі з кольоровими кнопками навчає свого собаку по кличці Стелла розмовляти. Про успіхи експерименту дівчина розповідає у своєму Instagram.

Коли собака натискає на кнопку – звучать певні слова. Тварина розуміє зв'язок цих слів з діями, тому може потім самостійно використовувати їх. За такої техніки Крістіна навчила Стеллу "говорити", коли вона хоче гуляти, втомилася грати або голодна.

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Хангер отримала ступінь бакалавра в області комунікаційних наук і розладів, ступінь бакалавра з психології та ступінь магістра в області патології мови. Вона вважає, що кожна жива істота заслуговує свого голосу.

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