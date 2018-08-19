Краса природи у незвичайних фото в дзеркалі

Талановитий фотограф показав красу природи з іншого ракурсу - через люстерко, і це варто побачити!

Знайомтесь, Себастьян Маньяні (Sebastian Magnani) – талановитий фотограф зі Швейцарії, який народився у селищі Кантон Вале посеред гір. Саме дитинства біля природи плекало у ньому любов до навколишнього, відтак з 2011 року він професійно працює у фотографії та знімає красу світу.

І ще: Названо найкращі підводні фото року

У його недавніх знімках у люстерку можна побачити красу природи, її взаємодію, а також замислитись про щось значно вище. Зацініть!

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Читайте також: Карикатури бельгійського художника, які змушують думати