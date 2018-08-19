Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Краса природи у незвичайних фото в дзеркалі

  • 30
Природа у "дзеркальних" фото - фото 1
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Талановитий фотограф показав красу природи з іншого ракурсу - через люстерко, і це варто побачити!

Знайомтесь, Себастьян Маньяні (Sebastian Magnani) – талановитий фотограф зі Швейцарії, який народився у селищі Кантон Вале посеред гір. Саме дитинства біля природи плекало у ньому любов до навколишнього, відтак з 2011 року він професійно працює у фотографії та знімає красу світу.

І ще: Названо найкращі підводні фото року

У його недавніх знімках у люстерку можна побачити красу природи, її взаємодію, а також замислитись про щось значно вище. Зацініть!

Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270878
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270877
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270876
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270875
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270874
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270873
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270872
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270871
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270870
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270869
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270868
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270867
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani
Природа у 'дзеркальних' фото - фото 270866
Природа у "дзеркальних" фото / Sebastian Magnani

Читайте також: Карикатури бельгійського художника, які змушують думати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1754
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ