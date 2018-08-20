Фантастичний світ у роботах турецького фотографа

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Талановитий фотограф Текін Тюре створює неймовірні знімки на межі з реальністю, які змушують затримати погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Текін Тюре (Tekin Türe) – талановитий цифровий художник та фотограф, який мешкає у Туреччині. Хлопець активно працює над створенням цифрових зображень, у яких реальний світ набуває містичного характеру. Більшість його знімків нагадують кадри з фантастичних фільмів. Це варто побачити!

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Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

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