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Фантастичний світ у роботах турецького фотографа

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Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 1
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

Талановитий фотограф Текін Тюре створює неймовірні знімки на межі з реальністю, які змушують затримати погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Текін Тюре (Tekin Türe) – талановитий цифровий художник та фотограф, який мешкає у Туреччині. Хлопець активно працює над створенням цифрових зображень, у яких реальний світ набуває містичного характеру. Більшість його знімків нагадують кадри з фантастичних фільмів. Це варто побачити!

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Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271244
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271243
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271242
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271241
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271240
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271238
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271237
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271236
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271235
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271234
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271233
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271232
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271231
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271230
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271229
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271227
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271228
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре - фото 271226
Світ на межі з реальністю у роботах Текіна Тюре / Tekin Türe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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