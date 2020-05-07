Проблеми таки є: Apple дала поради власникам AirPods Pro

Кілька місяців тому власники AirPods Pro почали скаржитися на проблеми з шумозаглушенням і потріскуванням звуку. Передбачалося, що все це з'явилося після одного з оновлень. Довго Apple ніяк не коментувала ситуацію, але тепер не тільки визнала проблему, але і дала пораду користувачам.

На офіційному сайті техпідтримки Apple з'явилися статті, присвячені некоректній роботі активного шумозаглушення і потріскування в навушниках. У них компанія дає рекомендації, як можна самостійно усунути ці неполадки без звернення до сервісного центру.

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У разі проблем з роботою активного шумозаглушення Apple радить:

Переконайтеся, що на під'єднаному iPhone, iPad, iPod touch або Mac використовуєте останню версію програмного забезпечення. Вставте обидва AirPods Pro в вуха і переконайтеся, що функція активного шумозаглушення увімкнена. Очистьте сітку, розташовану у верхній частині навушника. Іноді активне шумозаглушення може працювати некоректно, якщо в цій області збирається сміття або вушна сірка.

Apple розповіла, як усунути проблеми з AirPods Pro

Якщо ж проблема полягає у потріскуванні або статичних сторонніх шумах, то компанія рекомендує зробити це:

Переконайтеся, що на під'єднаному iPhone, iPad, iPod touch або Mac використовуєте останню версію програмного забезпечення. Переконайтеся, що під'єднаний пристрій перебуває поблизу, і між вами і вашим пристроєм немає перешкод. Спробуйте послухати звук через інший додаток, щоб зрозуміти, чи викликає він проблему.

У разі, якщо після виконання всіх зазначених маніпуляцій проблеми не зникли, Apple рекомендує все ж звернутися у службу підтримки.

За повідомленнями користувачів, проблеми з'явилися з випуском прошивки 2B588 у листопаді минулого року. Недавнє оновлення 2D15 нібито мало виправити ситуацію з роботою активного шумозаглушення, але далеко не всі користувачі помітили поліпшення, а деякі навіть повідомляють, що стало ще гірше.

Ми ж нагадаємо, що на українському ринку Apple AirPods Pro коштують 7 999 гривень в офіціалів, що досить таки багато, враховуючи, що на гаджет компанії нарікають безліч користувачів. Утім, задля справедливості, зазначимо, що наявність браку та проблем з пристроями – справа звична. Інше питання полягає в тому, що іноді за цей "проблемний" гаджет потрібно викладати кругленьку суму.

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