Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти

Оптичні ілюзії та випадковим обман зору доволі популярні у мережі, однак цей талановитий хлопець створює навмисно звичайні предмети, які можна їсти. Важко повірити, однак це зовсім не те, що спершу спало вам на думку!

Існує чимало професійних кондитерів-митців, які роблять зі смаколиків справжні шедеври. І це не дивно, адже у світі майже кожен другий ласун, який не може встояти перед спокусою з'їсти щось солоденьке, шоколадне чи вершкове.

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Однак цей експерт у галузі солодощів відрізняється від традиційних кондитерів, адже 23-річний Люк Вінсентіні не у захваті від звичайних багатошарових тортів. Хлопець здатен замаскувати пляцки та будь-яку випічку під звичайні буденні предмети та навіть іншу їжу. Тому на ці фото варто поглянути двічі, а також спробувати втримати слинки.

Джерело всіх фото: instagram.com/lukevincentini

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