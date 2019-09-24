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Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти

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Незвичайні речі, які насправді солодкі - фото 1
Незвичайні речі, які насправді солодкі / instagram.com/lukevincentini

Оптичні ілюзії та випадковим обман зору доволі популярні у мережі, однак цей талановитий хлопець створює навмисно звичайні предмети, які можна їсти. Важко повірити, однак це зовсім не те, що спершу спало вам на думку!

Існує чимало професійних кондитерів-митців, які роблять зі смаколиків справжні шедеври. І це не дивно, адже у світі майже кожен другий ласун, який не може встояти перед спокусою з'їсти щось солоденьке, шоколадне чи вершкове.

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Однак цей експерт у галузі солодощів відрізняється від традиційних кондитерів, адже 23-річний Люк Вінсентіні не у захваті від звичайних багатошарових тортів. Хлопець здатен замаскувати пляцки та будь-яку випічку під звичайні буденні предмети та навіть іншу їжу. Тому на ці фото варто поглянути двічі, а також спробувати втримати слинки.

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356988

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356989

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356990

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356991

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356992

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356993

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356994

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356995

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356996

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356997

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356998

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 356999

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357000

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357001

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357002

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357003

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357004

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357005

Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти - фото 357006

Джерело всіх фото: instagram.com/lukevincentini

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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