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Кулінарні шедеври, які нереально повторити

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Торт за мотивами фільму ВОНО - фото 1
Торт за мотивами фільму ВОНО / baomoi

Ці торти до дня народження точно створять більше емоцій, аніж саме свято.

Більшість з нас чекають настання власного дня народження в першу чергу тому, що це свято, де зазвичай дарують подарунки і їдять гарний смачний святковий торт.

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Напевно, в дитинстві торти вам пекла мама чи бабуся, а зараз все більше людей замовляють їх у кондитера, щоб він напевно вийшов красивим і смачним. Сьогодні багато людей, які вміють пекти торти, приходять до того, щоб самим робити кулінарні вироби незвичайної форми і змісту: так на світ народжуються незвичайні торти небаченої краси, які шкода їсти!

Насолоджуйтеся цими дивами кулінарії разом з нами:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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