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Дівчина зустріла свого двійника у магазині: кумедне відео

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Блогерка знайшла свого двійника - фото 1
Блогерка знайшла свого двійника / instagram.com/haylee_clarke

У світі є чимало людей, які неймовірно схожі один на одного, але зовсім не є родичами. У цьому впевнилась і блогерка, яка знайшла свого "брата-близнюка" прямісінько в магазині.

Блогерка Хейлі Кларк спокійно гуляла по магазину, коли раптово побачила на прилавку справжню копію себе, щоправда, чоловічої статі. Особливою родзинкою стало те, що "близнюк" дівчини рекламує доволі веселий товар, а саме шапочки з ефектом лисини.

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Звісно ж, Хейлі не могла втратити можливість зняти про це відео, а також придбати аксесуар і навіть повторити міміку своєї копії. І поки коментатори намагались зрозуміти, чи це їх лякає, чи веселить, то ролик зібрав понад 140 тисяч переглядів.

@haylee_clarke

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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