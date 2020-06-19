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Названий овоч, який здатен зняти біль у суглобах

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Суглоб - фото 1
Суглоб / povar

Медики визначили овоч, який необхідно додати в раціон, щоб полегшити біль у суглобах і збагатити організм корисними речовинами.

Якщо хвороба прогресує, тоді візит до лікаря відкладати не можна. Але якщо біль турбує періодично, то зняти його можна за допомогою вживання броколі.

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Цей овоч багатий на вітаміни В1, В2, С, РР і Е, а також магній, фосфор і кальцій. Ще він містить антиоксиданти, які захищають організм від різних захворювань. У цьому овочі також багато рослинних сполук, які мають сильну протизапальну дію, завдяки чому можна зняти біль в суглобах, пов'язаних з порушеннями в кістках людини і причину таких хвороб як артроз і остеоартрит.

Вітамін С і бета-каротин, що входять до складу броколі, зміцнюють імунітет, а клітковина покращує травлення, запобігаючи здуття живота і діарею.

Користь броколі - фото 411151
Користь броколі

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Джерело: povar
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