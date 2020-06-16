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Ці продукти не дуже корисні для здоров'я печінки

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Їжа - фото 1
Їжа / thetimeshub

Деякі продукти здатні спровокувати погіршення роботи печінки та інших проблем зі здоров'ям. Назвали їх фахівці з Іспанії.

Наукові співробітники Університету Гранади в процесі експерименту змогли з'ясувати, що існує два продукти, які можуть викликати не тільки запалення печінки, а й інші проблеми зі здоров'ям у людини.

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Наприклад, такі негативні характеристики мають начебто корисний риб'ячий жир і соняшникова олія у випадку регулярного зловживання ними.

Як виявилося, речовини, які містяться в цих продуктах, можуть пошкоджувати цей орган. В результаті проведеного досвіду іспанські вчені змогли визначити, що риб'ячий жир зменшував довжину теломерів печінки, а соняшникова олія провокувала потовщення і виконувала процес рубцювання тканин. При цьому оливкова олія не приносила схожої шкоди здоров'ю.

Ці продукти не дуже корисні для здоров'я печінки - фото 410551

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Джерело: thetimeshub
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