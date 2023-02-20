Про темні та пристрасні почуття у новій пісні від Ostrovskyi "Шаленію"

Про темний, але одночасно пристрасний період свого життя співак Ostrovskyi розповів у новій пісні "Шаленію". Трек розкриває спогади виконавця про шалені почуття до однієї дівчини. Слухайте музичну прем'єру!

Співак впевнений, що почуття безумовної пристрасті, яка не дає тобі спокою, відоме багатьом. Тому пісня "Шаленію" швидко знайде свого слухача.

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Трек чуттєвий, але одночасно ніжний. Слова до нього народилися на одному диханні, розповідає Ostrovskyi, адже він писав про те, що відчуває. Коли трек "Шаленію" з'явилася на папері, вона ніби звільнила його з цього "полону".

Ця пісня про темні часи, у які я потрапив через кохання. Вона про шалені почуття і нездорову залежність від людини. Про депресію, у якій я перебував у цей час і про ненормальні вчинки, на які йшов", – розповів виконавець.

Слухати пісню Ostrovskyi – Шаленію:

Текст пісні Ostrovskyi – Шаленію:

Вже двері закрити

І біль на душі

Вона не згасає

Я знаю

Тобі до вподоби

Мій шарм

Закутаний

Злістью

Повір,

не згасне

Моє почуття

Воно не згасає

Твої таємниці

Закриті в долоні

Я всі пам’ятаю

Приспів

Твої почуття

Шаленію я

В полоні знаходжусь

За ґратами я

Твої надії

Даремні для мене

Згасають

Згасаю і я

Не бачу покою

Я в твоїх очах

Не бачу себе

Даремно завьяс

Твої надії

Даремні для мене

Згасають

Згасаю і я

||

Крок за кроком

Закриті дороги

Тобі довподоби

Мій шарм

Мить за митью

Забуті долі

Тобі довподоби

Весь я

Цей світ

Тягне Туди де

Нема мені каяття

Залишу в собі

Твої почуття

Залишусь в собі

На Віка

B.

Твої почуття

Твої почуття

Твої почуття

Шаленію я

В полоні знаходжусь

За ґратами я

Приспів

Твої почуття

Шаленію я

В полоні знаходжусь

За ґратами я

Твої надії

Даремні для мене

Згасають

Згасаю і я

Не бачу покою

Я в твоїх очах

Не бачу себе

Даремно завьяс

Твої надії

Даремні для мене

Згасають

Згасаю і я

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