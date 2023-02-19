"Ну як ти там?" – співачка MOROZOVA презентує відео про кохання на відстані

Любов на відстані та зустріч двох закоханих сердець – нова робота співачки MOROZOVA (Наталія Морозова). Артистка інтерпретує історію кохання на відстані, коли закоханих чоловіка та жінку розлучили тисячі кілометрів, але пристрасні серця б'ються в унісон та зберігають зв'язок між своїми душами.

Ця історія відгукнеться кожному – на сьогодні багато українців зіштовхнулися із розділенням родини або близьких людей на різні міста та країни. Крім головних героїв, у відео зображений традиційний у нашій культурі символ, що зберігає зв'язок між закоханими. Це обручка на руці, що допомагає жінці відчувати присутність свого коханого поруч. Адже кохання всепереможне – воно подолає всі відстані та кордони.

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У вирі війни головне – не втрачати найцінніше – любов, яка завжди перемагає. Так звичайне питання "Ну як ти там?" і відповідь "Все добре" додає крил і настрою на цілий день. Бо саме це мріє почути кожна жінка або чоловік. Це і є головним меседжем пісні", – зазначає MOROZOVA.

Особливістю відео стало те, що співачка доповнила відеороботу своїм живим співом, щоби передати власні непідробні емоції та глибинні почуття. Символічно, що у день зйомки кліпу сама природа підлаштувалася під настрій пісні. Небо затягнулося хмарами, а на вулиці був туман. Саме це відчуває всередині кожна пара, коли їх розлучають обставини.

Я присвячую свою пісню усім жінкам та чоловікам, які не можуть бути разом у цей тяжкий час. Їхній внутрішній стан відображає всю суть переживань і щирості почуттів. Пари, які з воління долі повинні бути разом, але так далеко один від одного. Навіть той, хто зараз далеко, може бути поруч, якщо він у твоєму серці", – ділиться MOROZOVA.

Слухати пісню MOROZOVA – Ну як ти там?:

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