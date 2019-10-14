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Про що може свідчити швидкість вашої ходьби

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А з яким темпом ходите ви? - фото 1
А з яким темпом ходите ви?

Швидкість ходьби 45-річних людей – особливо їх максимальна швидкість без переходу на біг – може бути використана в ролі маркера старіння мозку та тіла. Принаймні, так стверджують вчені з Університету Дюка.

У тих, хто не здатний на значні прискорення, легені, зуби, імунна система та мозок перебувають у гіршій формі, ніж у швидших ровесників.

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Вражає, що це виявилося у 45-річних, а не у геріатричних пацієнтів, яких зазвичай оцінюють за допомогою подібних показників, – каже Лайн Расмуссен, професор психології та неврології в Університету Дюка.

Лікарі добре знають, що люди у віці за 70, які повільно ходять, як правило, помирають раніше, ніж їх спритніші однолітки, пояснює старший автор, Террі Е. Моффітт, професор психології в університеті Дюка і професор соціального розвитку в Королівському коледжі Лондона. Втім тепер стало ясно, що повільна хода є ознакою проблем за десятиліття до старості.

Швидість вашої ходьби може свідчити про проблеми зі здоров'ям - фото 361412
Швидість вашої ходьби може свідчити про проблеми зі здоров'ям

Дані отримані за результатами багаторічного дослідження за участю майже 1000 осіб, які народилися в один рік у Данідіні, Нова Зеландія. 904 випробовуваних протестували, опитали, а також їм провели медичну діагностику.

МРТ-дослідження показали, що у людей з уповільненою ходою, у середньому нижчий загальний обсяг головного мозку, менша товщина кори, менша площа поверхні мозку та вища частота "гіперінтенсивної" білої речовини – невеликих уражень, пов'язаних з ураженням дрібних судин головного мозку. Іншими словами, їх мізки виявилися помітно старшими.

Крім того, неквапливі люди навіть виглядали старшими на думку групи з восьми перевіряючих, котрі оцінювали "вік обличчя" кожного учасника по фотографії.

Щоправда, ученим досі не ясно, де причина, а де наслідок. Деякі дані свідчать про те, що схильність до повільної ходьбі можна передбачити ще в дошкільному віці. Альтернативна точка зору вважає ключовою обставиною сформований образ життя пацієнтів. Істину встановлять подальші дослідження.

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Джерело: Med Vesti
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