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Медики розповіли, коли слід пити першу чашку кави

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Ось коли слід пити першу чашку кави - фото 1
Ось коли слід пити першу чашку кави

Починати день з чашки ароматної кави, як багато хто робить, насправді не потрібно, заявили експерти в області харчування з Австралії. Вони й назвали ідеальний час для цього напою!

Учені не заперечують той факт, що кава викликає звикання і багато людей виявляються по-справжньому залежними від неї. При цьому часто ранкова чашка кави стає чимось на зразок холодного душу – її прагнуть випити, щойно вставши з ліжка, щоб остаточно прокинутися та підбадьоритися.

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Однак такий ритуал погано узгоджується з роботою організму, вважають медики. Австралійські вчені пояснили, що споживання кави з самого ранку відбувається на тлі підвищеної концентрації стресового гормону кортизолу, що спостерігається після пробудження. У таких обставинах корисний вплив кави на організм зменшується.

Відзначимо, що кава здатна захищати людей від небезпечних хвороб – зокрема, від раку печінки, від аритмії серця, ожиріння, інсульту та діабету. Коли ж найкраще її пити?

Після пробудження кортизол знижує ефективність кави, тому краще пити її у проміжку з 10:00 до 12:00, коли рівень гормону йде на спад. Не слід вживати кофеїн за шість годин до сну, щоб забезпечити собі комфортний відпочинок. У цілому на добу не слід споживати понад 400 міліграмів кофеїну. Це еквівалентно двом чашкам кави, – поділилися лікарі.

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Джерело: Med2
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