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Про що говорять лінії на зап'ясті і їх кількість

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Визначаємо долю за лініями на зап'ясті - фото 1
Визначаємо долю за лініями на зап'ясті / Pixelated Planet

Навіть, якщо у вас є тільки дві лінії на зап'ясті, ви все одно можете зрозуміти їх зміст. Давайте подивимося, що кожна така лінія говорить про вас і ваше майбутнє.

Перша лінія

Перша лінія найважливіша. Ви можете побачити її, рухаючи кистю руки вгору-вниз. У середньостатистичної людини є дві або три добре помітні лінії біля долоні. Перша містить інформацію про здоров'я і активність людини. Не втрачайте часу і подивіться на свою першу лінію. Яскраво виражена і безперервна лінія означає міцне здоров'я протягом всього життя і, отже, обіцяє довголіття. Лінія з тріщинами, що ламається в декількох пунктах, означає, що ви обов'язково маєте подумати про зміну способу життя.

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Друга лінія

Друга вказує на можливість щастя і успіху в житті, але тільки в тому випадку, якщо вона чітка і безперервна. Тож, якщо ваша друга лінія чітка, вам судилося розкішне життя, багато грошей і добробут. Все це – ваші можливості. Крім того, якщо вона глибока, то в житті вас чекає успіх, а економічні проблеми будуть обходити вас стороною. Тріщини і розриви вказують на можливі фінансові труднощі.

Дізнайтеся про свою долю - фото 326665
Дізнайтеся про свою долю

Третя лінія

Ця лінія є не у всіх. Насправді більшість людей мають тільки дві. Якщо у вас є третя лінія, то вона вказує на здатність впливати на людей у ​​вашому житті: вдома, в сім'ї або на роботі. Звичайно, така можливість у вас є тільки в тому випадку, якщо лінію на зап'ясті добре видно.

Четверта лінія

Якщо на вашому зап'ясті є четверта лінія, то це велика рідкість. Іноді це добре, але не завжди. Наявність четвертої лінії означає, що у вас буде довге життя, а також велика кількість дітей. Насправді все залежить від ваших переваг. Для деяких людей довге життя з великою кількістю дітей – це добре, а для інших – тягар.

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Джерело: youtube
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