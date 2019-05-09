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Про що говорять лінії на зап'ясті і їх кількість
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Навіть, якщо у вас є тільки дві лінії на зап'ясті, ви все одно можете зрозуміти їх зміст. Давайте подивимося, що кожна така лінія говорить про вас і ваше майбутнє.
Перша лінія
Перша лінія найважливіша. Ви можете побачити її, рухаючи кистю руки вгору-вниз. У середньостатистичної людини є дві або три добре помітні лінії біля долоні. Перша містить інформацію про здоров'я і активність людини. Не втрачайте часу і подивіться на свою першу лінію. Яскраво виражена і безперервна лінія означає міцне здоров'я протягом всього життя і, отже, обіцяє довголіття. Лінія з тріщинами, що ламається в декількох пунктах, означає, що ви обов'язково маєте подумати про зміну способу життя.
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Друга лінія
Друга вказує на можливість щастя і успіху в житті, але тільки в тому випадку, якщо вона чітка і безперервна. Тож, якщо ваша друга лінія чітка, вам судилося розкішне життя, багато грошей і добробут. Все це – ваші можливості. Крім того, якщо вона глибока, то в житті вас чекає успіх, а економічні проблеми будуть обходити вас стороною. Тріщини і розриви вказують на можливі фінансові труднощі.
Третя лінія
Ця лінія є не у всіх. Насправді більшість людей мають тільки дві. Якщо у вас є третя лінія, то вона вказує на здатність впливати на людей у вашому житті: вдома, в сім'ї або на роботі. Звичайно, така можливість у вас є тільки в тому випадку, якщо лінію на зап'ясті добре видно.
Четверта лінія
Якщо на вашому зап'ясті є четверта лінія, то це велика рідкість. Іноді це добре, але не завжди. Наявність четвертої лінії означає, що у вас буде довге життя, а також велика кількість дітей. Насправді все залежить від ваших переваг. Для деяких людей довге життя з великою кількістю дітей – це добре, а для інших – тягар.
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