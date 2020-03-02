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Про що говорить гіркота в горлі

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Гіркота у горлі - фото 1
Гіркота у горлі / labuda

Сильна гіркота в горлі – це не просто неприємні відчуття, а симптом. Про що він сигналізує?

У практиці лікарів-ендоскопістів бували випадки, коли після обстеження у пацієнтів з гіркотою в горлі виявили хронічний холецистит.

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Можливо, це хронічний холецистит з потовщенням стінки жовчного міхура і дуоденогастрального рефлюксу – закидання жовчі в шлунок. Лікарі кажуть: в нормі цього бути не повинно. За їх словами, жовч зі шлунку потрапляє в стравохід і ротову порожнину в горизонтальному положенні і під час сну.

Щоб зрозуміти, яке лікування потрібне, варто звернутися до гастроентеролога для боротьби з рефлюксом жовчі. Також варто зробити аналізи УЗД і ЕГДС.

Про що говорить гіркота в горлі - фото 389690

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Джерело: labuda
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