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війна Спростовуємо фейки

Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка

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Фейки з телеграм-каналів за червень - фото 1
Фейки з телеграм-каналів за червень / Adem AY on Unsplash

Соцмережі та месенджери стали не лише чудовими платформами для комунікації українців, волонтерства та поширення важливої інформації, а й для різноманітних фейків з боку Росії. Про що найчастіше писали пропагандисти у Telegram-каналах – читайте далі.

В Україні триває війна і на інформаційному фронті, де РФ намагається посіяти паніку та зраду серед українців. Здавалося б, що в соцмережах легше фільтрувати новини, але насправді й тут російська пропаганди під іншими іменами поширює фейки. Тому Центр стратегічних комунікацій проаналізував 350 найбільш популярних дописів з 54 прокремлівських Telegram-каналів у перший місяць літа та визначив ключові теми, навколо якої сіяли фейки.

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Про що найчастіше писати проросійські Telegram-канали у червні:

  • Брехня про ЗСУ, яка мала на меті дискредитувати наших бійців – 33%
  • Прославлення армії окупантів – 28%
  • Занепад та "загнивання" західних країн – 11%
  • РФ важливий світовий гравець – 8%
  • НАТО та західні країни – агресор 4%

Інші теми разом набрали 11%. В них аудиторію намагаються переконати, що: Україна – неспроможна держава і маріонетка Заходу, на Заході процвітає русофобія, санкції не вплинуть на російську економіку тощо, – зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка - фото 508733

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