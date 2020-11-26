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Про нього мріяв би кожен: Xiaomi представила "розумне" масажне крісло

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Масажне крісло опрацьовує кожну зону тіла - фото 1
Масажне крісло опрацьовує кожну зону тіла

На краудфандинговому майданчику Xiaomi Youpin відбувся анонс просунутого масажного крісла Joypal AI. Воно вміє автоматично адаптуватися під тіло користувача та підтримує керування зі смартфона, дозволяючи точно задати параметри масажу.

Масажне крісло Joypal AI підтримує безліч інтелектуальних функцій. Для початку воно підлаштовується під кожну конкретну людину, з огляду на її зріст, вагу й інші параметри.

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Просунуті алгоритми проводять біоелектричний аналіз всього організму, щоб зчитати больові сигнали для виявлення будь-яких проблем зі здоров'ям. На основі цього визначається індивідуальний підхід з урахуванням усіх фізіологічних особливостей людини.

Про нього мріяв би кожен: Xiaomi представила 'розумне' масажне крісло - фото 436728

Підтримується 11 професійних технік масажу, які покращуватимуться та вдосконалюватимуться з подальшими оновленнями. Під час масажу увага приділяється всьому тілу, в тому числі й ногам. Крім того, є функція підігріву вибраних частин тіла, а для повного розслаблення є спокійний музичний супровід.

Крісло передбачає три різні положення з можливістю зміни кута нахилу спинки. Керувати процесом масажу можна як за допомогою голосових команд, так і мобільного додатку.

Після надходження в продаж крісло коштуватиме $ 1155.

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Джерело: xiaomiyoupin
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