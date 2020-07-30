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Приємне з корисним: ентузіаст вирішив пройти Відьмака на біговій доріжці
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Якщо ви досі думаєте, що всі геймери – матусині пиріжечки, які цілісінькі дні сидять за комп'ютером, то це не зовсім так. Є низка ентузіастів, які влаштовують собі справжні квести та придумують, як урізноманітнити ігровий процес.
Користувач pird_berson22 з Reddit вирішив урізноманітнити свою фітнес-рутину і перепрограмував бігову доріжку.
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Тепер вона показує йому простори світу "Відьмака 3", підлаштовує навантаження під ландшафт світу польської RPG, а швидкість регулює відповідно до рухів людини перед екраном. Інтерактив тут, утім, досить умовний: адже це просто відео і керувати маршрутом прогулянки по Туссенту, на жаль, не вийде. Але якщо набридне, користувач завжди може влаштувати експедицію по Лос-Сантосу зразка GTA V або Столичній пустці з Fallout 3. Щось подібне, до речі, вже провертали раніше.
*якщо відео не запускається – натисніть на посилання
Варто відзначити, що бігова доріжка, яку використовував pird_benson22 для своїх хитрих дослідів, не з дешевих. Це Woodway 4front, а вона коштує цілих 10 тисяч доларів. Карбованою монетою таке добро просто так не купиш. Потрібно багато.
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