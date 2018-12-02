Опра відверто розповіла про своє важке дитинство

Всесвітньо відома телеведуча Oпра Вінфрі розповіла про жахливі відносини зі своєю мамою.

Нещодавно відома телеведуча Опра Вінфрі втратила близьку людину, свою маму Верніту Лі. Перед смертю матері Опра знайшла в собі сили, щоб пробачити її за те пекло, яке їй довелося пережити в дитинстві.

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Відносини між Опрою і Вернітою були жахливими. Майбутня телеведуча з'явилася на світло коли її матері було 19 років, і вона одразу ж відправила дитину до бабусі. Перші роки життя були затьмарені строгістю літньої жінки: Опрі довелося терпіти постійні побої. У 6 років мати забрала її в свою сім'ю, але ситуація не змінилася на краще. Стало тільки гірше: з 9 років маленьку Опру гвалтували її брати, їхні друзі та дядько. Мати просто пустила це на самоплив і ніяк не втручалася...

Однак перед самою смертю Верніти, дочка змогла її пробачити, показавши свої найкращі людські якості. Опра дала всьому світу чудовий урок. "Живіть без егоїзму. Наші егоїстичні думки заважають нам жити краще. Через самосприйняття, живучи сьогоденням, знаходячи свої істини і призначаючи себе вищим цілям, ми розкриваємо свої найкращі якості".

Опра з мамою

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