Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Пріянка Чопра показала свою велику рідню: затишне фото

  • 9
Пріянка Чопра - фото 1
Пріянка Чопра / Instagram

Пріянка Чопра і її наречений Нік Джонас перебувають зараз в Індії та активно готуються до весілля, яке відбудеться 2 грудня в Джодпурі.

На своїй офіційній сторінці в Instagram актриса і модель опублікувала групове фото зі своїми рідними та друзями. Пріянка Чопра і Нік Джонас перебувають в Мумбаї, де вчора провели затишний вечір з родиною та близькими друзями.

І ще: Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років

На цій вечірці були присутні брат Ніка Джо з нареченою Софі Тернер, кузина Піиянки – Парініті Чопра, актриса Алія Бхатт та сценарист Муштак Шейх.

Як повідомляється, сьогодні, 28 листопада, пара почала підготовку до церемонії з невеликою пуджи, один з головних обрядів в індуїзмі. Перед весіллям пара ще пройде церемонію мехенді і ще кілька церемоній. Саме весілля пройде в фортеці Мехрангарах, а продовжиться торжество в палаці Умайд-Бхаван. Церемонія за християнським обрядом відбудеться 1 грудня, а 2 грудня пара поєдається за індуїстським обрядом. Також запланувати весільний прийом для родичів в Делі – 4 грудня і свято для рідних в Мумбаї.

Читайте також: Справжня краса: ангел Victoria's Secret без макіяжу

Джерело: ndtv
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1062
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1884
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 526
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз