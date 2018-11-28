Пріянка Чопра показала свою велику рідню: затишне фото

Пріянка Чопра і її наречений Нік Джонас перебувають зараз в Індії та активно готуються до весілля, яке відбудеться 2 грудня в Джодпурі.

На своїй офіційній сторінці в Instagram актриса і модель опублікувала групове фото зі своїми рідними та друзями. Пріянка Чопра і Нік Джонас перебувають в Мумбаї, де вчора провели затишний вечір з родиною та близькими друзями.

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На цій вечірці були присутні брат Ніка Джо з нареченою Софі Тернер, кузина Піиянки – Парініті Чопра, актриса Алія Бхатт та сценарист Муштак Шейх.

Як повідомляється, сьогодні, 28 листопада, пара почала підготовку до церемонії з невеликою пуджи, один з головних обрядів в індуїзмі. Перед весіллям пара ще пройде церемонію мехенді і ще кілька церемоній. Саме весілля пройде в фортеці Мехрангарах, а продовжиться торжество в палаці Умайд-Бхаван. Церемонія за християнським обрядом відбудеться 1 грудня, а 2 грудня пара поєдається за індуїстським обрядом. Також запланувати весільний прийом для родичів в Делі – 4 грудня і свято для рідних в Мумбаї.

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