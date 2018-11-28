Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років

Журнал Forbes опублікував черговий рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей у віці до 30 років. В цьому році у рейтингу змінилася трійка лідерів.

Так, список очолила 21-річна Кайлі Дженнер, молодша сестра актриси і фотомоделі Кім Кардашян. Дженнер стала наймолодшою ​​учасницею рейтингу, в минулому році вона займала в ньому 10-у сходинку з доходом 41 мільйон доларів. У цьому році її заробіток збільшився до 166,5 мільйонів доларів завдяки випуску власної лінії косметики Kylie Cosmetics.

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Друге місце в рейтингу дісталося 27-річному музикантові Еду Ширану. Його дохід журнал оцінив у 110 мільйонів доларів, більшу частину якого Ширан зміг заробити завдяки всесвітньому турне. На третьому рядку – 26-річний бразильський футболіст Неймар, який в цьому році підписав контракт з клубом "Парі Сен-Жермен". Це, за підрахунками журналу, допомогло йому заробити 90 мільйонів доларів.

Відзначається, що ні Неймар, ні Ширан торік не потрапили в список найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років. А Дженнер – одна з двох жінок, представлених в рейтингу. Крім неї, до списку увійшла 28-річна американська співачка Тейлор Свіфт з доходом у 80 мільйонів доларів.

Наступні рядки рейтингу виглядають таким чином:

5 – музикант Ейбел Тесфайе (92 мільйона доларів);

6 – баскетболіст Джеймс Харден (46,4 мільйона доларів);

7 – діджей Ендрю Таггарт (45,5 мільйонів доларів);

8 – боксер Сауль Альварес (44,5 мільйона доларів);

9 – футболіст Дерек Карр (42,1 мільйона доларів);

10 – Гольфіст Джордан Спіть (41,2 мільйон доларів).

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