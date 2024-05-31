Привласнили трек: росіяни вкрали пісню ексучасника ТНМК, присвячену доньці

Колишній учасник гурту ТНМК Діля 4 роки тому створив пісні, які присвятив своїй донечці. Росіяни укотре показали свою ницість, вкравши композицію автора.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Артист опублікував знімок екрана з російського сайту, де вказано, що його композиція належить до "російської попмузики".

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Діля був обурений побаченим та згадав скільки болю йому завдали окупанти, зокрема "рознесли у хлам квартиру у Гостомелі та вбили матір".

Ганебно вкрали мою франкомовну колискову, яку я присвятив своїй донечці, бо вони назвали це найганебнішим висловом – "русская поп-музыка", – написав музикант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни нахабно вкрали пісню співачки Христини Соловій для того, щоб поставити номер на льодовому шоу Тетяни Навки (дружина прессекретаря російського диктатора Путіна Пєскова). Навка використала пісню "Тримай" для свого цинічного льодового шоу "Вечори на хуторі".

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