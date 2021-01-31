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Привітання з ювілеєм 90 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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90 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на дев'ятий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – дев'ятого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 90-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Оригінальні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з ювілеєм 90 років
***
З 90-річчям – жінці
Ювілей 90 – прекрасна дата,
Вона каже, що ви дуже мудрі,
І духом сильні, і на досвід багаті,
Душею молоді та зовсім не старі.
Від серця бажаю цвісти та не чахнути,
Здоров'я і щастя скрізь і завжди!
Всі троянди сьогодні для вас будуть пахнути,
Тривоги та біди підуть назавжди.
***
З 90-річчям – чоловіку
Вас з гідним ювілеєм
Я сердечно вітаю,
У благородних дев'яносто,
Сил, здоров'я побажаю.
Щоб сім'я була опорою,
Бадьорим був настрій завжди,
Щоб теплом любові рідних
Зігрівали вас роки.
***
З 90-річчям – мамі
Наша дружна сім'я
Вся сьогодні в зборі,
Привітань і квітів
Тут сьогодні море.
Дев'яносто років,
Дата непроста,
Ти довше проживи,
Мама дорога!
Онуки, правнуки – все тут,
Любимо, обіймаємо,
Будь здорова, весела,
Будь довше з нами!
***
З 90-річчям – татові
Дорогий, коханий тато,
Ось живеш ти майже вік.
І, будь ласка, пам'ятай: ти
Мій найрідніший чоловік.
Нехай же серце твоє не старіє!
І нехай думка залишається ясна.
Це щастя – ти можеш повірити –
Що ти є досі у мене.
***
З 90-річчям – бабусі
Улюблена бабуся!
У твій славний ювілей
Бажаю я здоров'я
Відмінного тобі.
І вік твій розкішний –
Дев'яносто років –
Нехай тобі він дарує
Лише радості букет!
Нехай сонечко грає
У зморшках у тебе,
Душа тривог не знає,
Будь щаслива завжди!
***
З 90-річчям – дідусю
Ти наш герой, ти наша гордість,
Ти найстарший із родини.
Тебе ми поважаємо дуже,
У всьому бажаємо теплоти.
Дідусю, ти у нас боєць
За життя, просто молодець.
Ми вітаємо з ювілеєм,
Поспішаємо до тебе ми всі швидше.
І 90 – не біда,
Для нас ти молодий завжди!
І ще: Гарні і смішні тости на день народження українською
Вітання з ювілеєм 90 років в прозі
***
Вітаю вас зі значною подією, 90-річним ювілеєм! Бажаю, щоб теплі спогади наповнювали серце зворушливими почуттями та любов'ю. Щоб життя продовжувало грати яскравими фарбами та приносило все більше дивовижних відкриттів. Щоб здоров'я дозволяло прожити ще не один десяток років. Будьте щасливі!
***
Вітаю вас, променистий, добрий, милий, чудовий, з великою датою вашого гідного, чудового життя. Вам 90 років і дай вам Бог ще багато здоров'я, сил, бадьорості душі, надії, любові, світлої радості та частих моментів відради для серця. Нехай рідні будуть частими гостями на порозі, хай у вашому домі буде мир, достаток і затишок.
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Ваш ювілей – черговий доказ того, що 90 років – це зовсім не похилий вік. Низький уклін вам за ту складну життєву дорогу, по якій ви пройшли гідно, бувши учасником історичних подій і працюючи на благо майбутнього покоління. Бажаємо вам міцного здоров'я, розуміння близьких, більше радості та задоволень, які ви так заслужили. З ювілеєм!
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Від щирого серця вітаємо з 90-річчям! Такий ювілей – дуже важлива і значуща подія, адже далеко не кожному судилося зустріти такий поважний вік. Бажаємо, щоб здоров'я не підводило, життєлюбності та оптимізму ніколи не бракувало, а близькі люди радували своєю турботою та увагою. Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, адже це і є запорука довголіття.
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Поздоровлення текстом для жінки
Вітаю чудову, добру і прекрасну жінку з ювілеєм. У Ваші 90 років бажаю вам, щоб біди обходили стороною ваш будинок, і в душу ніколи не приходив смуток, щоб кожен день був проведений в чудовому настрої та гармонійному стані душі, щоб серце ваше билося безустанно в такт щирого щастя і світлої любові.
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Привітання прозою для чоловіка
Пишного, міцного, шанованого і доброго чоловіка вітаю з 90-річчям. Нехай життя дарує ще багато щасливих днів і радісних свят у родинному колі, нехай залишається бравим настрій і щирою душа, нехай буде в домі завжди затишок і достаток, а в серці хай живе любов до близьких людей і промінчик добра.
Оригінальні СМС поздоровлення на ювілей 90 років
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Вітаю з ювілеєм і в 90 міцних років побажати хочу відмінного самопочуття і міцного здоров'я, великої поваги та доброї турботи рідних, світлої любові серця та оптимізму, чудового настрою і вірного щастя душі.
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Найтепліші побажання прийміть до свого дивовижний ювілей! Ви – гордість для нас. Ваша чарівність і харизма завжди для нас приклад! А цінні поради допомагають нам набиратися досвідчених підказок! Будьте щасливі та задоволені!
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Вітаю з важливою датою, з великим ювілеєм, з віком мудрості та гордості. У Ваші 90 років хочу побажати світла щастя в душі та вогника надії в серці, миру за віконцем і затишку в домі, люблячих близьких за столом і доброї щирої посмішки на вашому лиці.
***
Вітаю з ювілеєм! За 90 своїх років ви зробили все і навіть більше, у вас прекрасна сім'я, затишний будинок і чималий арсенал великих заслуг. Залишається побажати вам міцного здоров'я, миру над головою, відради в серце і спокою душі. Будьте щасливі.
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Від щирого серця вітаю з цією чудовою датою, з 90-річчям! Хочу побажати вам ні про що не сумувати, ні хвилини не нудьгувати, завжди відчувати підтримку близьких і любов всієї родини. Здоров'я вам, всіх добрих благ, внутрішнього спокою і невгамовної мелодії щастя.
***
Веселе побажання на ювілей 90 років
Вітаю з ювілеєм сили та мудрості, з бравою і чудовою датою. Бажаю, щоб у 90 років було міцне здоров'я, добре серце, щаслива душа, бадьорий настрій, дружна сім'я, щира радість і міцна любов дорогих і близьких людей. Бажаю, щоб вірні поради допомагали всім навколо, щоб яскраво і весело світив на небі сонячний круг.
Картинки і листівки з ювілеєм 90 років
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