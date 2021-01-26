Привітання з ювілеєм 80 років: гарні вірші, смс, проза і картинки

80 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на восьмий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!

Привітання до особливого дня народження – восьмого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 80-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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З 80-річчям – жінці

Завжди, у всьому у вас порядок.

Життя навчило бути такою.

Яка дрібниця – восьмий десяток!

Нітрохи не гірше, ніж другий.

Ви стали тільки мудрішою.

Трохи посивіли, не біда!

Вас вітаю з ювілеєм!

І будьте щасливі завжди!

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З 80-річчям – чоловіку

Ви на вік не дивитеся,

Стільки ж ще живіть.

Вісімдесят – не межа,

Це новий старт для справ.

Будьте веселі, активні,

Будьте дуже позитивні.

Вам щасливих багато днів

Ми бажаємо в ювілей!

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З 80-річчям – мамі

Вісімдесят тобі, мама,

Вітаю, люба!

Бути здоровою і спокійною

Від душі бажаю тобі.

Кажу за все спасибі,

Моя неоціненна людина,

Довгим, мирним і красивим

Буде нехай, мамуля, твій вік.

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З 80-річчям – татові

З ювілеєм, тато милий,

Тобі – 80 років,

Будь завжди, рідний, щасливим,

Здобув ти сто перемог,

У твоєму житті, повно сенсу,

Ти – звичайно ж герой,

Будь здоровим, наш улюблений,

Так пишаємося ми тобою!

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З 80-річчям – бабусі

80 років – це довга дорога.

Здоров'я тобі побажаю

Бабуся моя багато!

Сил тобі й віри.

Надії й терпіння.

І кожен день зустрічай

З гарним настроєм!

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З 80-річчям – дідусю

З ювілеєм тебе вітаю

Від душі, улюблений дідо.

У вісімдесят я тобі бажаю

Довгих і здорових років.

Ніколи не падай духом,

Сильним будь і будь бійцем.

Щастя, дідо, нехай чергує

Незмінно під твоїм ґанком.

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Вітаю вас з 80-річчям! Бажаю добрих днів і посмішок, щасливих подій і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі ваші дні наповнені будуть любов'ю рідних, удачею життя, приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм. Всіх благ вам і гармонії душі!

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Вітаю з 80-річчям! Бажаю не звертати уваги на вік і залишатися життєрадісною людиною. Бажаю бадьорості, цілеспрямованості та внутрішньої гармонії. Нехай не в'яне краса вашої душі, хай не зникає добра надія вашого серця, нехай кожен день радує щасливими зустрічами та святами в колі дорогих людей.

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Роки біжать, а на вас це ніяк не позначається. Ви все такі ж бадьорі, молоді душею, добрі та життєрадісні. Дякую вам за мудрість, досвід і поради, якими ви так щедро ділитеся з нами. Нехай за це доля нагородить вас поцілунком удачі у вигляді ще пари десятків років. Будьте здорові, і нехай відтепер вас ніщо не хвилює.

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Вісімдесят – яка солідна цифра! А особливо в тому випадку, якщо це ювілей. Вісімдесят років гідного життя... Скільки ви зробили добра! Зараз ви є прикладом гідної людини для всіх присутніх тут. Щиро бажаємо вам здоров'я міцного, бадьорості духу. Нехай тепле ставлення дітей і онуків зігріває ваше серце. Нехай на вашому життєвому шляху ще буде місце різним приємним клопотам. З ювілеєм вас!

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Поздоровлення текстом для жінки

Вітаю з 80-річчям шановну і чудову жінку! Нехай ваші роки будуть гордістю для вас, нехай життя триває спокійно і рівно, нехай вас оточує щастя і любов. Бажаю вам завжди перебувати в прекрасному стані здоров'я і радісному настрої.

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Привітання прозою для чоловіка

Вітаю з ювілеєм! Для чоловіка вік – не перешкода. Тому і в 80 років бажаю вам бути міцним, енергійним і відважним. Будьте прикладом для молодих поколінь, будьте опорою і підтримкою своєї дружної родини. Бажаю вам миру, довголіття, здоров'я, життєвого добробуту та душевного спокою.

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Від щирого серця хочу привітати з ювілеєм сили та мудрості – з 80-річчям доброго та чудового життя! Бажаю вам світлих і щасливих спогадів з минулих років, веселих і радісних моментів у житті, міцного здоров'я та стабільного добробуту на майбутнє.

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Сьогодні дуже важлива дата – тобі 80 років! Бажаю завжди перебувати у відмінному настрої, частіше посміхатися і наповнювати свій світ позитивом! Нехай рідні та близькі тебе люблять і завжди дбають про тебе! Бажаю енергійності, ентузіазму і відмінного здоров'я!

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Вітаю з 80-річчям і хочу побажати ні про що не турбуватися, ні хвилини не засмучуватися. Нехай кожен день вас чекають міцні обійми близьких і добрі новини, нехай життя ваша буде щасливим, а ви будьте сповнені здоров'я і сил.

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Від щирого серця вітаю вас з міцним віком і бравим ювілеєм у 80 років. Бажаю ні краплі смутку і жалю, щирого щастя і радості без сумніву, світлого блага і натхнення, теплоти рідних сердець і вітру удачі подиху.

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Хочу привітати від щирого серця з 80-річчям і побажати міцних і надійних сил, здоров'я і бадьорості, глибокої поваги навколишнім і розуміння близьких, турботи та тепла рідних, сімейного блага і щастя, душевного свята і світлих радісних моментів!

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Вітаю з 80-річним ювілеєм! Бажаю, щоб у вас в усьому був порядок. Щоб було багато приводів для радості та зустрічей з рідними людьми. Щоб здоров'я не давало приводів для занепокоєнь, а душевний спокій приносив багато щасливих моментів.

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Веселе побажання на ювілей 80 років

З ювілеєм! По-французьки число 80 вимовляється як "quatre-vingts", тобто "чотири по двадцять". Так нехай ви будете сьогодні в чотири рази бадьоріше і здоровіше, ніж колись у двадцять років, і життя ваша буде в чотири рази цікавіше, ніж у двадцятирічних!

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