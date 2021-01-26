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Привітання з ювілеєм 80 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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80 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на восьмий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – восьмого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 80-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Оригінальні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з ювілеєм 80 років
***
З 80-річчям – жінці
Завжди, у всьому у вас порядок.
Життя навчило бути такою.
Яка дрібниця – восьмий десяток!
Нітрохи не гірше, ніж другий.
Ви стали тільки мудрішою.
Трохи посивіли, не біда!
Вас вітаю з ювілеєм!
І будьте щасливі завжди!
***
З 80-річчям – чоловіку
Ви на вік не дивитеся,
Стільки ж ще живіть.
Вісімдесят – не межа,
Це новий старт для справ.
Будьте веселі, активні,
Будьте дуже позитивні.
Вам щасливих багато днів
Ми бажаємо в ювілей!
***
З 80-річчям – мамі
Вісімдесят тобі, мама,
Вітаю, люба!
Бути здоровою і спокійною
Від душі бажаю тобі.
Кажу за все спасибі,
Моя неоціненна людина,
Довгим, мирним і красивим
Буде нехай, мамуля, твій вік.
***
З 80-річчям – татові
З ювілеєм, тато милий,
Тобі – 80 років,
Будь завжди, рідний, щасливим,
Здобув ти сто перемог,
У твоєму житті, повно сенсу,
Ти – звичайно ж герой,
Будь здоровим, наш улюблений,
Так пишаємося ми тобою!
***
З 80-річчям – бабусі
80 років – це довга дорога.
Здоров'я тобі побажаю
Бабуся моя багато!
Сил тобі й віри.
Надії й терпіння.
І кожен день зустрічай
З гарним настроєм!
***
З 80-річчям – дідусю
З ювілеєм тебе вітаю
Від душі, улюблений дідо.
У вісімдесят я тобі бажаю
Довгих і здорових років.
Ніколи не падай духом,
Сильним будь і будь бійцем.
Щастя, дідо, нехай чергує
Незмінно під твоїм ґанком.
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Вітання з ювілеєм 80 років в прозі
***
Вітаю вас з 80-річчям! Бажаю добрих днів і посмішок, щасливих подій і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі ваші дні наповнені будуть любов'ю рідних, удачею життя, приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм. Всіх благ вам і гармонії душі!
***
Вітаю з 80-річчям! Бажаю не звертати уваги на вік і залишатися життєрадісною людиною. Бажаю бадьорості, цілеспрямованості та внутрішньої гармонії. Нехай не в'яне краса вашої душі, хай не зникає добра надія вашого серця, нехай кожен день радує щасливими зустрічами та святами в колі дорогих людей.
***
Роки біжать, а на вас це ніяк не позначається. Ви все такі ж бадьорі, молоді душею, добрі та життєрадісні. Дякую вам за мудрість, досвід і поради, якими ви так щедро ділитеся з нами. Нехай за це доля нагородить вас поцілунком удачі у вигляді ще пари десятків років. Будьте здорові, і нехай відтепер вас ніщо не хвилює.
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Вісімдесят – яка солідна цифра! А особливо в тому випадку, якщо це ювілей. Вісімдесят років гідного життя... Скільки ви зробили добра! Зараз ви є прикладом гідної людини для всіх присутніх тут. Щиро бажаємо вам здоров'я міцного, бадьорості духу. Нехай тепле ставлення дітей і онуків зігріває ваше серце. Нехай на вашому життєвому шляху ще буде місце різним приємним клопотам. З ювілеєм вас!
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Поздоровлення текстом для жінки
Вітаю з 80-річчям шановну і чудову жінку! Нехай ваші роки будуть гордістю для вас, нехай життя триває спокійно і рівно, нехай вас оточує щастя і любов. Бажаю вам завжди перебувати в прекрасному стані здоров'я і радісному настрої.
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Привітання прозою для чоловіка
Вітаю з ювілеєм! Для чоловіка вік – не перешкода. Тому і в 80 років бажаю вам бути міцним, енергійним і відважним. Будьте прикладом для молодих поколінь, будьте опорою і підтримкою своєї дружної родини. Бажаю вам миру, довголіття, здоров'я, життєвого добробуту та душевного спокою.
Оригінальні СМС поздоровлення на ювілей 80 років
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Від щирого серця хочу привітати з ювілеєм сили та мудрості – з 80-річчям доброго та чудового життя! Бажаю вам світлих і щасливих спогадів з минулих років, веселих і радісних моментів у житті, міцного здоров'я та стабільного добробуту на майбутнє.
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Сьогодні дуже важлива дата – тобі 80 років! Бажаю завжди перебувати у відмінному настрої, частіше посміхатися і наповнювати свій світ позитивом! Нехай рідні та близькі тебе люблять і завжди дбають про тебе! Бажаю енергійності, ентузіазму і відмінного здоров'я!
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Вітаю з 80-річчям і хочу побажати ні про що не турбуватися, ні хвилини не засмучуватися. Нехай кожен день вас чекають міцні обійми близьких і добрі новини, нехай життя ваша буде щасливим, а ви будьте сповнені здоров'я і сил.
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Від щирого серця вітаю вас з міцним віком і бравим ювілеєм у 80 років. Бажаю ні краплі смутку і жалю, щирого щастя і радості без сумніву, світлого блага і натхнення, теплоти рідних сердець і вітру удачі подиху.
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Хочу привітати від щирого серця з 80-річчям і побажати міцних і надійних сил, здоров'я і бадьорості, глибокої поваги навколишнім і розуміння близьких, турботи та тепла рідних, сімейного блага і щастя, душевного свята і світлих радісних моментів!
***
Вітаю з 80-річним ювілеєм! Бажаю, щоб у вас в усьому був порядок. Щоб було багато приводів для радості та зустрічей з рідними людьми. Щоб здоров'я не давало приводів для занепокоєнь, а душевний спокій приносив багато щасливих моментів.
***
Веселе побажання на ювілей 80 років
З ювілеєм! По-французьки число 80 вимовляється як "quatre-vingts", тобто "чотири по двадцять". Так нехай ви будете сьогодні в чотири рази бадьоріше і здоровіше, ніж колись у двадцять років, і життя ваша буде в чотири рази цікавіше, ніж у двадцятирічних!
Картинки і листівки з ювілеєм 80 років
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