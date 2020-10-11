Привітання з ювілеєм 60 років: гарні вірші, смс, проза і картинки

60 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на шостий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!

Привітання до особливого дня народження – шостого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 60-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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З 60-річчям – жінці

Яка гарна дата,

Сьогодні тобі шістдесят,

І ніжно червоніють заходи сонця,

І слів привітання тобі летять.

Будь щаслива немов богиня,

Від життя бери лише успіх,

Будь найріднішої та коханої

І найціннішою для всіх!

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З 60-річчям – чоловіку

Шістдесят – це навіть не вік,

Ти роки не рахуй вперто!

Це просто 6 – 0 на твою користь.

Ти як і раніше найкращий, відверто!

Від душі ми тебе вітаємо

І здоров'я хочемо побажати.

Нехай життя тобі щедро подарує,

Все, про що тільки можна мріяти!

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З 60-річчям – мамі

Мамо рідна, з ювілеєм!

Шістдесят – не привід сумувати.

На тебе подивишся – не повіриш:

Красу з роками не відняти.

Головне, щоб був настрій,

Щоб жити хотілося і творити.

Нехай підуть непотрібні хвилювання

І щасливою не заважають бути!

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З 60-річчям – татові

Бажаю в ці шістдесят,

Щоб ти, татусь, посміхався,

Дивився вперед, а не назад,

І кожною миттю насолоджувався!

Нехай всі заповітні мрії

Здійсняться в ювілей,

Щоб щасливий був по життю ти,

Бажаю багато світлих митей!

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З 60-річчям – бабусі

З ювілеєм, бабуся, тебе!

Будь здорова, бережи себе,

Щоб у свої сьогодні шістдесят

Виглядала ти на двадцять п'ять!

Я тобі бажаю лише добра,

Щоб була спокійна і бадьора.

Щоб також нам тепло дарувала,

Берегла, дбала, любила!

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З 60-річчям – дідусю

З ювілеєм вітаю,

Дідусь улюблений.

Щастя, радості бажаю,

Будь завжди щасливий.

Будь здоровий, успішний, славний,

Ти ж наш кумир!

"Краще діда немає на світі!" –

Крикнемо на весь світ.

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Вітаю з 60-річчям! Бажаю, щоб вас не вважали "старовиною", щоб ще був порох у ваших порохівницях. Нехай цей ювілей прям в 60 разів зробить вас бадьоріше, оптимістичніше, веселіше, багатше. Здоров'я богатирського вам і щастя невгамовного!

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Шість десятків пройдено успішно, і сьогодні я знову вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю бути мудрою совою з душею юної макаки, ​​бажаю блаженства в житті та насолоди від кожного дня, бажаю бути розважливою черепахою з міцним панциром і ясним соколом з завзятим характером.

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Вітаю з 60 днем ​​народження! Нехай молодість в душі ще гуде, нехай час тікати не поспішає, нехай буде в житті свято та удача велика, нехай буде вічне щастя і радість неземна. Бажаю здоров'я, міцніше, ніж у бика та удачі, більше, ніж у дурня фантиків.

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60 – серйозна і красива дата! Бажаю сміливо переступити її та впевнено йти вперед. Нехай за спиною у тебе будуть тільки добрі спогади, і рюкзак з досвідом прожитих років, а попереду тебе чекають тільки щастя і неймовірне, насичене життя. Нехай здоров'я буде з тобою ще довгі та довгі роки. Нехай молодість серця змушує творити тебе екстремальні вчинки, а душа тягне на зустріч все новим і новим пригодам. З ювілеєм!

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Поздоровлення текстом для жінки

З ювілеєм! Від щирого серця хочу побажати здоров'я, щастя та удачі. Нехай будинок ваш буде сповнений достатку і затишку, нехай життя буде наповнене тільки яскравими фарбами, веселими нотами та красивими квітами. Нехай душа буде наповнена гармонією і спокоєм, а в очах відбивається тиха гавань, наповнена мудрістю і вірою – вірою в те, що в 60 років життя дуже прекрасне і дивовижне, і в ньому немає місця для смутку й печалі. Нехай в житті буде багато радості, посмішок і сміху. Удачі, везіння вам і вашій родині!

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Привітання прозою для чоловіка

Рік – це багатство, а вік – п'єдестал. Лише переможці стоять на ньому. Всім нам завжди 18. А 60 років – це сума добрих справ, розуму, порядності, совісті, розуму, веселих днів, друзів, пригод, рідних і творчих удач. З ювілеєм! Пошана і повага! Бажаю гідно насолоджуватися кожною хвилиною свого життя, на славу відпочивати, передавати свою мудрість і знання наступним поколінням, вірити у свої сили, не переставати мріяти, дивувати. Благих вістей і міцного здоров'я.

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Вітаю з 60-річчям! І нехай хтось скаже, що дата неоптимістична, я з ним посперечаюся і скажу, що ця дата – чудовий вік, коли все є для щастя і посмішки, коли є, чим пишатися і заради чого дихати на повні груди. Бажаю завжди бути бодряком і ніколи не ставати тюфяком, бажаю часом бути краще за молодих і жити завзято, з посмішкою і радістю, не рахувати зморшки та сивину.

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Вітаю з 60-річчям! Ну що тут можна побажати, нехай справи залишаться в стороні, роботи нехай стане набагато менше, а клопоти все нехай будуть приємними та веселими. Бажаю як і раніше бути "на коні", бажаю кожен день проживати солодко, радісно і з запалом. І нехай 60 буде тільки за паспортом, нехай у серці завжди буде юних 18 літ!

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У 60 років я побажаю відчувати себе як закоханий підліток: мріяти, любити, бути вільним душею, парити в хмарах, влаштовувати веселі вечори та відчувати насолоду щастя. Бажаю, щоб здоров'я було міцним дубом, добробут – міцним баобабом, а удача – пишною ялиною.

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Вітаю з 60 роком життя і в ювілей побажаю від душі, щоб завжди вистачало грошей на боржомі, ікру і м'ясо, щоб душа вимагала "продовження банкету", а тіло завжди мало відмінну форму. Бажаю, щоб порох в порохівницях не закінчувався, і щоб бойовий дух життя ніколи не губився.

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Вітаю, ви чітко потрапили у свою мету, в круглий ювілей 60. Хочу побажати 60 секунд щастя в кожній хвилині, 60 хвилин радості в кожній годині. Нехай вік залишається лише цифрою в паспорті, нехай душею веселої дитини та серцем закоханої юності живе як і раніше ваша натура.

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Веселе побажання на ювілей

Вітаю, на Ваш рахунок зараховано 6 десятків. І в це чудове свято від душі бажаю вам безлімітного тарифу на фарт і удачу, на успіх і гроші. Нехай 60 не може виступати показником для життя, нехай вами рухає сила розуму, краси, бездоганності та пишноти. Всіх благ вам і будьте здорові!

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