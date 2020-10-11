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Привітання з ювілеєм 60 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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60 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на шостий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – шостого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 60-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Прикольні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з 60 ювілеєм
***
З 60-річчям – жінці
Яка гарна дата,
Сьогодні тобі шістдесят,
І ніжно червоніють заходи сонця,
І слів привітання тобі летять.
Будь щаслива немов богиня,
Від життя бери лише успіх,
Будь найріднішої та коханої
І найціннішою для всіх!
***
З 60-річчям – чоловіку
Шістдесят – це навіть не вік,
Ти роки не рахуй вперто!
Це просто 6 – 0 на твою користь.
Ти як і раніше найкращий, відверто!
Від душі ми тебе вітаємо
І здоров'я хочемо побажати.
Нехай життя тобі щедро подарує,
Все, про що тільки можна мріяти!
***
З 60-річчям – мамі
Мамо рідна, з ювілеєм!
Шістдесят – не привід сумувати.
На тебе подивишся – не повіриш:
Красу з роками не відняти.
Головне, щоб був настрій,
Щоб жити хотілося і творити.
Нехай підуть непотрібні хвилювання
І щасливою не заважають бути!
***
З 60-річчям – татові
Бажаю в ці шістдесят,
Щоб ти, татусь, посміхався,
Дивився вперед, а не назад,
І кожною миттю насолоджувався!
Нехай всі заповітні мрії
Здійсняться в ювілей,
Щоб щасливий був по життю ти,
Бажаю багато світлих митей!
***
З 60-річчям – бабусі
З ювілеєм, бабуся, тебе!
Будь здорова, бережи себе,
Щоб у свої сьогодні шістдесят
Виглядала ти на двадцять п'ять!
Я тобі бажаю лише добра,
Щоб була спокійна і бадьора.
Щоб також нам тепло дарувала,
Берегла, дбала, любила!
***
З 60-річчям – дідусю
З ювілеєм вітаю,
Дідусь улюблений.
Щастя, радості бажаю,
Будь завжди щасливий.
Будь здоровий, успішний, славний,
Ти ж наш кумир!
"Краще діда немає на світі!" –
Крикнемо на весь світ.
І ще: Гарні і смішні тости на день народження українською
Вітання з 60 ювілеєм в прозі
***
Вітаю з 60-річчям! Бажаю, щоб вас не вважали "старовиною", щоб ще був порох у ваших порохівницях. Нехай цей ювілей прям в 60 разів зробить вас бадьоріше, оптимістичніше, веселіше, багатше. Здоров'я богатирського вам і щастя невгамовного!
***
Шість десятків пройдено успішно, і сьогодні я знову вітаю тебе з днем народження! Бажаю бути мудрою совою з душею юної макаки, бажаю блаженства в житті та насолоди від кожного дня, бажаю бути розважливою черепахою з міцним панциром і ясним соколом з завзятим характером.
***
Вітаю з 60 днем народження! Нехай молодість в душі ще гуде, нехай час тікати не поспішає, нехай буде в житті свято та удача велика, нехай буде вічне щастя і радість неземна. Бажаю здоров'я, міцніше, ніж у бика та удачі, більше, ніж у дурня фантиків.
***
60 – серйозна і красива дата! Бажаю сміливо переступити її та впевнено йти вперед. Нехай за спиною у тебе будуть тільки добрі спогади, і рюкзак з досвідом прожитих років, а попереду тебе чекають тільки щастя і неймовірне, насичене життя. Нехай здоров'я буде з тобою ще довгі та довгі роки. Нехай молодість серця змушує творити тебе екстремальні вчинки, а душа тягне на зустріч все новим і новим пригодам. З ювілеєм!
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Поздоровлення текстом для жінки
З ювілеєм! Від щирого серця хочу побажати здоров'я, щастя та удачі. Нехай будинок ваш буде сповнений достатку і затишку, нехай життя буде наповнене тільки яскравими фарбами, веселими нотами та красивими квітами. Нехай душа буде наповнена гармонією і спокоєм, а в очах відбивається тиха гавань, наповнена мудрістю і вірою – вірою в те, що в 60 років життя дуже прекрасне і дивовижне, і в ньому немає місця для смутку й печалі. Нехай в житті буде багато радості, посмішок і сміху. Удачі, везіння вам і вашій родині!
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Привітання прозою для чоловіка
Рік – це багатство, а вік – п'єдестал. Лише переможці стоять на ньому. Всім нам завжди 18. А 60 років – це сума добрих справ, розуму, порядності, совісті, розуму, веселих днів, друзів, пригод, рідних і творчих удач. З ювілеєм! Пошана і повага! Бажаю гідно насолоджуватися кожною хвилиною свого життя, на славу відпочивати, передавати свою мудрість і знання наступним поколінням, вірити у свої сили, не переставати мріяти, дивувати. Благих вістей і міцного здоров'я.
Прикольні СМС поздоровлення на 60 ювілей
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Вітаю з 60-річчям! І нехай хтось скаже, що дата неоптимістична, я з ним посперечаюся і скажу, що ця дата – чудовий вік, коли все є для щастя і посмішки, коли є, чим пишатися і заради чого дихати на повні груди. Бажаю завжди бути бодряком і ніколи не ставати тюфяком, бажаю часом бути краще за молодих і жити завзято, з посмішкою і радістю, не рахувати зморшки та сивину.
***
Вітаю з 60-річчям! Ну що тут можна побажати, нехай справи залишаться в стороні, роботи нехай стане набагато менше, а клопоти все нехай будуть приємними та веселими. Бажаю як і раніше бути "на коні", бажаю кожен день проживати солодко, радісно і з запалом. І нехай 60 буде тільки за паспортом, нехай у серці завжди буде юних 18 літ!
***
У 60 років я побажаю відчувати себе як закоханий підліток: мріяти, любити, бути вільним душею, парити в хмарах, влаштовувати веселі вечори та відчувати насолоду щастя. Бажаю, щоб здоров'я було міцним дубом, добробут – міцним баобабом, а удача – пишною ялиною.
***
Вітаю з 60 роком життя і в ювілей побажаю від душі, щоб завжди вистачало грошей на боржомі, ікру і м'ясо, щоб душа вимагала "продовження банкету", а тіло завжди мало відмінну форму. Бажаю, щоб порох в порохівницях не закінчувався, і щоб бойовий дух життя ніколи не губився.
***
Вітаю, ви чітко потрапили у свою мету, в круглий ювілей 60. Хочу побажати 60 секунд щастя в кожній хвилині, 60 хвилин радості в кожній годині. Нехай вік залишається лише цифрою в паспорті, нехай душею веселої дитини та серцем закоханої юності живе як і раніше ваша натура.
***
Веселе побажання на ювілей
Вітаю, на Ваш рахунок зараховано 6 десятків. І в це чудове свято від душі бажаю вам безлімітного тарифу на фарт і удачу, на успіх і гроші. Нехай 60 не може виступати показником для життя, нехай вами рухає сила розуму, краси, бездоганності та пишноти. Всіх благ вам і будьте здорові!
Картинки і листівки з ювілеєм 60 років
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