Привітання з ювілеєм 50 років: гарні вірші, смс, проза і картинки

50 років – серйозна святкова дата! Привітання з днем народження на ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже це приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!

Привітання до особливого дня народження – ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них – ми обрали тільки найкращі поздоровлення на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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З 50-річчям – жінці

Кажуть, що у п'ятдесят жінка знов цвіте, мов сад:

Втім, як бачимо усі, Ви завжди у всій красі.

Вас з нагоди ювілею ми віншуєм, як лілею,

І здоров'я Вам міцного ще й всіляких благ до нього.

Зичимо, аби й надалі разом з нами працювали.

І здобутків Вам рясних та достатку повен міх

А вкінці ми Вам бажаєм, щоб життя здавалось раєм,

Хай багато ясних літ Вам дарує щедро світ!

***

З 50-річчям – чоловіку

Як не дивись, з якого боку,

А Ви ще чоловік нівроку;

Хоч за плечима п'ятдесятка,

Та Вам позаздрять молодятка.

Є порох ще в порохівницях!

І не одна ще молодиця,

Поглянувши в обличчя гоже,

Розділить радо з Вами ложе.

Бо вікові Ви не підвладні,

Такі ж бадьорі й принадні,

Дух молодечий б'є фонтаном,

Вам на спочинок ще зарано.

Ну а завершити усе це

Такою б фразою хотілось,

Аби гаряче Ваше серце

Ще довго без ремонту билось.

***

З 50-річчям – мамі

Є ювілеї різні, але одна з найкращих дат,

Коли вітання шлють найрідніші,

А Тобі – лише "50".

Щиро вітаємо Тебе зі святом урочистим,

Дякуємо Богу, що ти є на землі,

Хай над Тобою небо буде чисте,

Радісно на серці, повно на столі.

Хай стелиться життя розмаєм

І хилить щастя повен цвіт,

Ми від душі Тобі бажаєм

Здоров'я міцного і многая літ.

***

З 50-річчям – тату

50 – не привід для печалі,

50 – це зрілість золота!

Хай до ста, а може ще і далі

Йдуть не озираючись літа.

Виднокіл хай не встеляють хмари,

Хай клюють на вудку карасі.

Ми за тебе, рідний ювіляре,

Дякуємо Богові усі.

Зичимо тобі здоров'я, радісної долі

У нашому сімейному колі.

***

З 50-річчям – бабі

Є ювілеї досить різні,

Та є одна з найкращих дат,

Вітає щиро вся родина

У день, коли Вам — 50.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,

Хай відходять в далеч горе і біда,

Хай же будуть щастя і міцне здоров'я,

Радість і повага на многії літа.

За пройденим не треба сумувати,

Попереду щаслива жде пора,

Хай буде щедрим ювілейне свято,

Здоров'я Вам, любові і добра!

Нехай цей день Вам зморшок не прибавить,

Старі нехай розгладить і зітре,

Здоров'я зміцнить, від негод позбавить,

Добра і щастя в дім Вам принесе.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Й слова подяки линуть звідусіль.

***

З 50-річчям – діду

Крок за кроком, рік за роком

50 Тобі вже років!

Наче вчора в Листвині

Бігав босий по стерні.

Пас корів, ходив до школи,

Активістом був футболу.

То щасливі були роки

Без значних турбот, мороки.

Наче вчора все було,

Пролетіло, прогуло…

Крок за кроком, рік за роком

50 Тобі вже років!

Тому в день щасливий всі

Ми бажаєм від душі,

Щоб здоровий був завжди,

Не знав горя і біди,

Був щасливий із своєю

Родиною усією!

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Вітаю тебе з золотим ювілеєм – з 50-річчям! Бажаю, щоб здоров'я не підводило, енергії та оптимізму вистачало ще на довгі-довгі роки, в душі була весна, радість, щастя і любов завжди були у твоєму домі. Нехай онуки радують, діти допомагають, друзі не забувають. Живи легко і сповна насолоджуйся кожною хвилиною!

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Вітаю з 50-річчям і бажаю, щоб в житті було 50 на 50 щастя і добробуту. Нехай 5 буде твоєю оцінкою в будь-якій справі, а 0 – кількість проблем у твоєму житті. Бажаю незгасного оптимізму і натхнення, бадьорості та любові, неймовірної сили та енергії!

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50 років – чудовий вік! Хіба є у когось сумніви? За моїми підрахунками, першу половину життя людина витрачає на творення. Вона будує свою сім'ю, налагоджує побут, виховує дітей, допомагаючи їм знайти власний шлях у життя. Друга половина життя починається саме в 50 років – це точка відліку того часу, коли нарешті можна пожити для себе. За нові та яскраві звершення! Ура! Вітаємо!

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У цей святковий день, коли тобі виповнюється 50 років, хочу побажати: щоб у твоєму житті не був склероз, варикоз, сколіоз, туберкульоз і педикульоз! З ювілеєм!

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Поздоровлення текстом для жінки

Сьогодні нашій іменинниці двічі по 25. А значить, їй належить 2 рази більше захоплених чоловічих поглядів, 2 рази більше веселощів і енергії, у 2 рази більше кар'єрних ривків, ніж коли-небудь! За винуватицю урочистості та її другу молодість! Вітаємо!

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Привітання прозою для чоловіка

Дата кругла – все ж 50. Для чоловіка це всього лише пройдений життєвий досвід. Прийми мої щирі вітання з ювілеєм. Нехай твоя мудрість життєва приносить корисні плоди, наповнюється силами та щасливими моментами. Нехай все задумане складається в один красивий пазл. У будинку чекають на тебе з любов'ю, а проводжають знехотя. Здоров'я міцного, достатку і процвітання на довгі роки.

***

Твій ювілей – то мудрості пора.

Хай буде вдосталь і в житті, і в домі

Здоров'я, щастя, злагоди, добра,

Добробуту та щирої любові!

***

Вам лише п'ятдесят. Це зовсім небагато.

Коли серце співає і хочеться свята.

Коли воно б'ється і прагне любові.

Коли руки умілі до праці готові.

Коли мудрість зоріє у кожному слові.

Тож живіть іще стільки ж в пошані й здоров'ї!

***

50 – це час посмішок,

А не плач і не сміх зі сльозами.

50 – це час помилок,

За які нема покарань.

50 – це море і скелі,

50 – це пісні і думки,

50 – це пошук сенсу,

50 – це все-таки мало.

***

Пів століття — це звучить гордо!

Не кожному дано прожити.

Одним лише поглядом і ходою

Вмієш всіх зачарувати.

Нехай твій шлях лежить стороною

Від поліклінік і аптек!

Здоров'я міцного бажаємо тобі

На багато-багато років!

***

Йде полтинник по п'ятах,

Стукає у двері черевиками.

Мурзилку він подарує вам

З веселими картинками,

Де намальований сюжет

За казку підноситься

Про те, як п'ятдесят вже,

А біс під ребра проситься.

Повірте, вам не зашкодить

Трохи чертовщинки.

Ах, як вас люблять попереду,

Як вам йдуть зморшки!

Йдуть вам безліч бісять,

Адже вам всього лише п'ятдесят!

***

Веселе побажання на ювілей

Ріж, фермер, смачних поросят,

Лабай, маестро, фуги-гами:

Сьогодні тещі – 50!

Прекрасний ювілей у мами!

Цілу золотий поріг

Улюбленої дорогою "молодички":

Нас чекає, як материк, пиріг

І океан вина і горілки!

А побажання одне,

Але немає його довшою і простіше:

Тобі не бачити дно життя!

А ще – багато милих онуків тещі!

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