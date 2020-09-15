Привітання з ювілеєм 30 років: гарні вірші, смс, проза і картинки

30 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на ювілей стануть приємністю для ювілярів. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!

Привітання до особливого дня народження – ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них – ми обрали тільки найкращі поздоровлення на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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З 30-річчям – жінці

Побажати дозволь

Любові та довголіття.

Вітаю від душі

Тебе з тридцятиріччя!

А ще бажаю щастя,

Будь розкішна, як завжди.

Нехай все складеться чудово,

Так, як хочеш саме ти!

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З 30-річчям – чоловіку

Тридцять років тобі сьогодні,

Вітаємо всі від душі!

Побажати хочемо здоров'я,

Щастя, доброти, любові!

Нехай в сім'ї все буде гаразд,

А кар'єра лиш вгору йде.

Нехай все складеться, як треба,

І у всьому удача жде!

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З 30-річчям – сестрі

Вітаю тебе з ювілеєм!

Ти прекрасна у свої 30 літ!

І бажаю, рідна сестричко,

Красою вражати всіх.

Побажаю я тобі удачі,

Грошей багато і в домі тепла.

Нехай любов буде поруч,

І затишок огортає сповна.

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З 30-річчям – брату

Тобі сьогодні 30 років!

Тебе, братику, вітаю,

Домогтися безлічі перемог

І хоробрості тобі бажаю.

Любові великої, затишку в домі,

Щоб тобі завжди щастило

І грошей, щоб у великому обсязі

Тобі раптово занесло.

Іди вперед лише, не здавайся

І все мрії в життя втілюй,

Ти ніколи не засмучуйся

Всю радість життя відчуй!

***

З 30-річчям – подрузі

Тридцять років тобі, бабуся!

Посумуй, поплач злегка.

Що сьогодні бабина доля,

Як і раніше, нелегка.

А потім розправ плечі,

Гривою волосся тряхни,

І погані ці думки

Геть з голови жени!

Ти як і раніше красива,

Геніальна, молода,

30 років всього лише цифри,

Що тобі ці літа?

Серце від любові палає,

Танцюють бісики в очах,

Ось такою ти, подруга,

І залишишся в віках!

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З 30-річчям – другу

Тобі бажаю в ці тридцять

Завжди від радості світитися,

І позитив у всьому шукати,

Щоб за всіх щасливіше у світі стати!

Нехай легко все вдається,

Тобі удача посміхнеться,

Щоб всі мрії твої збулися,

І плани в житті вдалися!

Крокуй завжди тільки вперед,

Здоров'я хай не підведе,

В кишені грошики шарудять,

Щоб завжди ти був багатий!

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30 років – чудовий вік! Вже є, чим пишатися, але і до чого прагнути теж є. Ще є енергія і запал для досягнення все нових і нових висот. Є молодечий ентузіазм, але і накопичений досвід теж є. Бажаю міцного здоров'я, неймовірних ідей і сміливості для їх втілень. Нехай в житті все буде радісно і весело. І кожен день приносить враження, які змусять тріпотіти серце від радості. З Днем народження!

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30 років – кругла дата! Час життєвого світанку, сил і нових досягнень. Час нових відкриттів і незабутніх хвилин радості, яку дарують близькі. Бажаю насититися життям сповна, зануритися в бездонне море любові та турботи, ласки та уваги. Нехай удача та успіх супроводжують скрізь і в усьому, затишок і тепло панують у твоєму домі та гріють серця люблячих тебе людей. Нехай пустотливий вогник, що горить у твоїх очах, блищить з кожним роком все яскравіше. Зі святом!

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30 років – вік, якого багато хто боїться. Він відокремлює молодість від зрілості. Якщо вчора можна було ще посилатися на те, що все попереду, то сьогодні волею-неволею починаєш переосмислювати прожиті роки. Так нехай все, що в житті було хорошого, лише примножиться, невірні кроки залишаться в минулому, а в майбутньому завжди супроводжує удача. Маючи три десятки за плечима, вже можна відрізнити добро від зла, помилкові ідеали від справжніх. Сьогоднішній твій ювілей тим і хороший, що можна ще все виправити – велика частина життя попереду. Бажаю, щоб вона була прожита щасливо!

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30 років – це дивовижний вік, пора яскравих звершень і відкриттів. Це весна: тепла, часом вітряна, але така бажана. Це розквіт сил, натхнення, мудрості та розуміння. Розуміння того, що великий відрізок життя ще попереду, а зараз саме час досягати, долати бар'єри та чітко слідувати до наміченої мети. Це час, коли особисте щастя знайшло чіткі контури – будинок, улюблена сім'я, віддані друзі та хороша робота. Побажаємо не зупинятися на досягнутому, ловити удачу за хвіст, вірити у свої сили та відчувати любов близьких!

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Поздоровлення текстом для жінки

Тридцятиріччя – прекрасний вік, коли ти вже самодостатня, успішна, але як і раніше молода і неймовірно прекрасна. Я бажаю тобі насолоджуватися кожним днем прожитого життя, користуючись тими безмежними можливостями, які відкриті перед тобою. Нехай цей прекрасний вік розквіту запам'ятається яскравими фарбами радісних днів і ніжним ароматом ніжних ночей. З ювілеєм!

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Привітання прозою для чоловіка

Сердечно вітаю з 30-річчям! Бажаю залишатися справжнім чоловіком до найглибшої старості. Бажаю матеріального достатку і душевної рівноваги, краси внутрішнього і зовнішнього світу. Нехай тебе люблять ті, кого ти сам дуже любиш! Великих успіхів в роботі тобі та теплоти з близькими! Нехай росте твоя кар'єра, а з нею і матеріальний добробут! Щастя і здоров'я, любові та радості!

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Вітаю з 30-річчям! Бажаю, щоб в ці 30 у твоєму житті був кайфовий настрій, солодкі ночі та очманіло успішні дні. Бажаю здоров'я, як у бика, вічного щастя і надійного бар'єра від життєвого негативу.

***

Вже не хочеться цукерок,

На коньяк все більше тягне.

Тобі сьогодні тридцять років,

Нехай нині щастя в дім нагряне!

І нехай суглоби не хрустять,

І до маразму тобі ще зарано,

А до цілей перепони зникнуть нехай,

І сильно виросте зарплата!

***

Ну, з тридцяткою тебе! Бажаю у своєму чудовому віці відкрити нову зірку, винайти щось геніальне, відкрити в житті для себе все найкраще! Бажаю смачно їсти та добре одягатися, сміливо діяти та завжди досягати крутих результатів. Лови кайф від життя, люби, співай і мрій!

***

Самокат в кутку порошиться,

Малий тобі велосипед,

Що ж, пора вже змиритися,

Як-не-як, а тридцять літ!

***

Вітаю з тридцяткою і від душі бажаю кучерявого та шикарного життя, розмноження грошей в гаманці, виникнення неймовірних ідей в голові, офігенних можливостей і неймовірного щастя!

***

Веселе побажання на ювілей

Вітаю, 30 років!

Це все, гасіть світло:

Щоб час не втрачати,

Себе потрібно в руки взяти

І негайно розпочати

Розважатися і мріяти:

Адже збіглося недарма –

Молодість у всіх місцях,

Поки пам'ятаєш без проблем,

Що, куди, як і навіщо!

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