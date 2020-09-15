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Привітання з ювілеєм 30 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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30 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на ювілей стануть приємністю для ювілярів. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них – ми обрали тільки найкращі поздоровлення на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Прикольні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з ювілеєм
***
З 30-річчям – жінці
Побажати дозволь
Любові та довголіття.
Вітаю від душі
Тебе з тридцятиріччя!
А ще бажаю щастя,
Будь розкішна, як завжди.
Нехай все складеться чудово,
Так, як хочеш саме ти!
***
З 30-річчям – чоловіку
Тридцять років тобі сьогодні,
Вітаємо всі від душі!
Побажати хочемо здоров'я,
Щастя, доброти, любові!
Нехай в сім'ї все буде гаразд,
А кар'єра лиш вгору йде.
Нехай все складеться, як треба,
І у всьому удача жде!
***
З 30-річчям – сестрі
Вітаю тебе з ювілеєм!
Ти прекрасна у свої 30 літ!
І бажаю, рідна сестричко,
Красою вражати всіх.
Побажаю я тобі удачі,
Грошей багато і в домі тепла.
Нехай любов буде поруч,
І затишок огортає сповна.
***
З 30-річчям – брату
Тобі сьогодні 30 років!
Тебе, братику, вітаю,
Домогтися безлічі перемог
І хоробрості тобі бажаю.
Любові великої, затишку в домі,
Щоб тобі завжди щастило
І грошей, щоб у великому обсязі
Тобі раптово занесло.
Іди вперед лише, не здавайся
І все мрії в життя втілюй,
Ти ніколи не засмучуйся
Всю радість життя відчуй!
***
З 30-річчям – подрузі
Тридцять років тобі, бабуся!
Посумуй, поплач злегка.
Що сьогодні бабина доля,
Як і раніше, нелегка.
А потім розправ плечі,
Гривою волосся тряхни,
І погані ці думки
Геть з голови жени!
Ти як і раніше красива,
Геніальна, молода,
30 років всього лише цифри,
Що тобі ці літа?
Серце від любові палає,
Танцюють бісики в очах,
Ось такою ти, подруга,
І залишишся в віках!
***
З 30-річчям – другу
Тобі бажаю в ці тридцять
Завжди від радості світитися,
І позитив у всьому шукати,
Щоб за всіх щасливіше у світі стати!
Нехай легко все вдається,
Тобі удача посміхнеться,
Щоб всі мрії твої збулися,
І плани в житті вдалися!
Крокуй завжди тільки вперед,
Здоров'я хай не підведе,
В кишені грошики шарудять,
Щоб завжди ти був багатий!
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Вітання з ювілеєм в прозі
***
30 років – чудовий вік! Вже є, чим пишатися, але і до чого прагнути теж є. Ще є енергія і запал для досягнення все нових і нових висот. Є молодечий ентузіазм, але і накопичений досвід теж є. Бажаю міцного здоров'я, неймовірних ідей і сміливості для їх втілень. Нехай в житті все буде радісно і весело. І кожен день приносить враження, які змусять тріпотіти серце від радості. З Днем народження!
***
30 років – кругла дата! Час життєвого світанку, сил і нових досягнень. Час нових відкриттів і незабутніх хвилин радості, яку дарують близькі. Бажаю насититися життям сповна, зануритися в бездонне море любові та турботи, ласки та уваги. Нехай удача та успіх супроводжують скрізь і в усьому, затишок і тепло панують у твоєму домі та гріють серця люблячих тебе людей. Нехай пустотливий вогник, що горить у твоїх очах, блищить з кожним роком все яскравіше. Зі святом!
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30 років – вік, якого багато хто боїться. Він відокремлює молодість від зрілості. Якщо вчора можна було ще посилатися на те, що все попереду, то сьогодні волею-неволею починаєш переосмислювати прожиті роки. Так нехай все, що в житті було хорошого, лише примножиться, невірні кроки залишаться в минулому, а в майбутньому завжди супроводжує удача. Маючи три десятки за плечима, вже можна відрізнити добро від зла, помилкові ідеали від справжніх. Сьогоднішній твій ювілей тим і хороший, що можна ще все виправити – велика частина життя попереду. Бажаю, щоб вона була прожита щасливо!
***
30 років – це дивовижний вік, пора яскравих звершень і відкриттів. Це весна: тепла, часом вітряна, але така бажана. Це розквіт сил, натхнення, мудрості та розуміння. Розуміння того, що великий відрізок життя ще попереду, а зараз саме час досягати, долати бар'єри та чітко слідувати до наміченої мети. Це час, коли особисте щастя знайшло чіткі контури – будинок, улюблена сім'я, віддані друзі та хороша робота. Побажаємо не зупинятися на досягнутому, ловити удачу за хвіст, вірити у свої сили та відчувати любов близьких!
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Поздоровлення текстом для жінки
Тридцятиріччя – прекрасний вік, коли ти вже самодостатня, успішна, але як і раніше молода і неймовірно прекрасна. Я бажаю тобі насолоджуватися кожним днем прожитого життя, користуючись тими безмежними можливостями, які відкриті перед тобою. Нехай цей прекрасний вік розквіту запам'ятається яскравими фарбами радісних днів і ніжним ароматом ніжних ночей. З ювілеєм!
***
Привітання прозою для чоловіка
Сердечно вітаю з 30-річчям! Бажаю залишатися справжнім чоловіком до найглибшої старості. Бажаю матеріального достатку і душевної рівноваги, краси внутрішнього і зовнішнього світу. Нехай тебе люблять ті, кого ти сам дуже любиш! Великих успіхів в роботі тобі та теплоти з близькими! Нехай росте твоя кар'єра, а з нею і матеріальний добробут! Щастя і здоров'я, любові та радості!
Прикольні СМС поздоровлення на ювілей
***
Вітаю з 30-річчям! Бажаю, щоб в ці 30 у твоєму житті був кайфовий настрій, солодкі ночі та очманіло успішні дні. Бажаю здоров'я, як у бика, вічного щастя і надійного бар'єра від життєвого негативу.
***
Вже не хочеться цукерок,
На коньяк все більше тягне.
Тобі сьогодні тридцять років,
Нехай нині щастя в дім нагряне!
І нехай суглоби не хрустять,
І до маразму тобі ще зарано,
А до цілей перепони зникнуть нехай,
І сильно виросте зарплата!
***
Ну, з тридцяткою тебе! Бажаю у своєму чудовому віці відкрити нову зірку, винайти щось геніальне, відкрити в житті для себе все найкраще! Бажаю смачно їсти та добре одягатися, сміливо діяти та завжди досягати крутих результатів. Лови кайф від життя, люби, співай і мрій!
***
Самокат в кутку порошиться,
Малий тобі велосипед,
Що ж, пора вже змиритися,
Як-не-як, а тридцять літ!
***
Вітаю з тридцяткою і від душі бажаю кучерявого та шикарного життя, розмноження грошей в гаманці, виникнення неймовірних ідей в голові, офігенних можливостей і неймовірного щастя!
***
Веселе побажання на ювілей
Вітаю, 30 років!
Це все, гасіть світло:
Щоб час не втрачати,
Себе потрібно в руки взяти
І негайно розпочати
Розважатися і мріяти:
Адже збіглося недарма –
Молодість у всіх місцях,
Поки пам'ятаєш без проблем,
Що, куди, як і навіщо!
Картинки і листівки з ювілеєм 30 років
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