Привітання з ювілеєм 20 років: гарні вірші, смс, проза і картинки

20 років – це вже важлива святкова дата! Привітання з днем народження на ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!

Привітання до особливого дня народження – ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 20-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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З 20-річчям – дівчині

Бажаю в цей ювілей

Сяяти, як яскрава, зоря!

Сердечко нехай стукає швидше,

Адже збудеться твоя мрія!

Нехай стануть ці двадцять років

Початком нового шляху!

Бажаю безліч перемог,

Тільки вперед завжди! Юху!

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З 20-річчям – хлопцю

Справжнім став чоловіком –

20 років вже тобі,

І привітати є причина,

Щастя побажати в долі!

Нехай удача посміхнеться,

Цінуй кожну життя мить.

Все нехай легко дається,

Щоб всюди до висот достиг!

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З 20-річчям – доньці

Мила та рідна,

Дочка найкраща моя.

З ювілеєм вітаю,

Двадцять років люблю тебе!

Будь розкішною, мудрою, доброю

І прагни до своєї мети.

Життя легкого та щасливого

Кращого за все тобі!

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З 20-річчям – сину

З ювілеєм вітаємо

Ми тебе, наш син рідний,

Двадцять років ти відзначаєш,

Бачимо погляд щасливий твій,

Ми тобі бажаємо щастя,

Наших почуттів не передати,

Будь успішним, найкращим

І не думай сумувати!

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З 20-річчям – подрузі

Бажаю, щоб мрії збувалися,

Щоб життя було веселим і простим,

Щоб наша дружба вічною залишалася,

Щоб ти завжди сяяла красою.

Бажаю, щоб завжди удача

Супроводжувала всі твої справи.

Щоб з легкістю вирішувала ти завдання,

Щоб була кохана і мила.

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З 20-річчям – другу

20 років тобі, друже!

Нехай сяє все довкруж,

Нехай прекрасний цей світ

Для тебе влаштує бенкет!

Нехай душа твоя співає,

Нехай любов тебе знайде,

Спалахне веселки раптом

Для тебе удача, друже!

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20 років – це вік прекрасної пори молодості, розквіту сил, припливу життєвої та творчої енергії. Цей ювілей нехай стане для тебе стартом до нових вершин, точкою відліку у напрямку до значущих досягнень. Бажаємо сміливо діяти, пробувати та шукати, закохуватися і радіти життю у всіх її проявах.

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Вітаємо з Днем народження! Два десятки років ти живеш на білому світі. Ти багато знаєш і вмієш, дорога обрана, але йти по ній часом дуже складно! Бажаємо тобі сили та наполегливості в досягненні поставлених цілей! Нехай Господь дає тобі мудрість для осягнення істин, які привнесуть в життя добро і радість, подарують багато друзів і теплі відносини з близькими людьми! Нехай твої душа і тіло удосконалюються, набувають стійкості, стрункості та твердості! Нехай усі барви землі живуть в серці, складаючись в прекрасну веселку! Любові тобі та розуміння, здоров'я і щастя, удачі та терпіння!

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Сьогодні у тебе твій другий круглий ювілей, з яким я щиро хочу тебе привітати. 20 років, подумати тільки. А здається, тільки вчора тобі було п'ять, і всі твої інтереси становили іграшки та добрі казки. У цей особливий, неймовірно значущий день мені б хотілося побажати тобі надзвичайних, дивовижних пригод, яскравих емоцій, які подарують тобі найтепліші та найприємніші спогади. Не бійся життя, не міняй свої принципи – насолоджуйся!

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20 років – загадковий час, коли майбутнє здається прекрасним і безхмарним. Бажаю тобі зберегти цей позитивний настрій на все життя і ніколи не сумніватися у своїх силах. Нехай твої цілі та прагнення завжди будуть добрими та високими. Не бійся мріяти про велике, і воно обов'язково збудеться. А сьогодні твоє свято обов'язково стане чарівним днем, проведеним в колі твоїх близьких і друзів!

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Поздоровлення текстом для жінки

Двадцять років – молодість і щастя, радість і сила, розкутість і свобода – що може бути прекрасніше! Бажаю тобі бути кращою з кращих, красунею і великою розумницею! Бажаю зустріти свою любов – єдину і неповторну – на все життя! Нехай успіхи в навчанні та роботі ведуть тебе на висоту кар'єри, допомагають заслужити повагу і любов колег! Нехай будні твої будуть не сірими, а тільки різноманітними, насиченими приємними подіями та натхненням, а свята – яскраві, веселі в колі вірних друзів і коханого!

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Привітання прозою для чоловіка

Милий мій, з Днем Народження і з ювілеєм! Нехай ще один десяток років принесе тобі тільки хороші спогади, удачі в кар'єрі та всіх твоїх захопленнях, нехай твої бажання збуваються, а цілі досягаються так швидко, як тобі потрібно. Зі святом і з ювілеєм тебе, бажаю запам'ятати цей особливий день на довгі-довгі роки!

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Вітаю з чудовим ювілеєм, адже до старості ще далеко. Тому нехай у 20 років у твоєму житті буде божевільне везіння, неймовірна спрага щастя і любові, море задоволень і кльових ідей, вірних друзяк і пригодницьких витівок. Бажаю влипнути в щастя, як мошка в варення. Нехай твоє життя буде коктейлем з радості, любові, удачі, гумору, везіння, насолоди, пісень, танців, захоплення і подиву.

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Від щирого серця та нирок вітаю з 20-річчям! Хочу побажати, щоб в житті все було по-королівськи: ошатні шати в багатьох кількостях, смачні та відмінні трапези з ікоркою і запеченою хрюшею, вірні піддані та добрі друзі, нескінченний запас багатства і благородна любов.

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Вітаю з двадцяткою твого життя! Бажаю, щоб цей ювілей подарував все найбажаніше та офігенне. Бажаю, щоб вистачало удачі, бери її як бика за роги, бажаю бути задоволеною людиною, як слон після купання, бажаю, щоб жаба ніколи не душила, бажаю не бити байдики та не кидати слова на вітер, бажаю мчати назустріч щастю на всіх вітрилах.

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Вітаю з топ-20 твоєму житті! Нехай ця дата стане щасливою і радісною подією, нехай цей рік відкриє море можливостей для тебе і подарує масу неймовірних ідей! Бажаю у 20 років величезної пристрасті та грайливої любові, ніжної ласки та чудової удачі, веселого сміху і неповторної харизми, життя, як малина, і щоб не зустрічалася на шляху жодна скотина.

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На годиннику твого життя – 20 років! Вітаю! Бажаю хвіст завжди тримати пістолетом, а ніс – за вітром удачі. Нехай днюха вдасться на славу, нехай це свято запам'ятається нестримними веселощами та сміхом. Бажаю сьогодні відірватися по повній, а завтра прокинутися щасливою людиною з невгамовним бажанням творити, мандрувати світом і насолоджуватися кожною миттю свого другого десятка.

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Веселе побажання на ювілей

Вітаю з ювілеєм, і зовсім не старості, а бурхливої молодості. Нехай у твою двадцятку увійдуть чудові хіти життя, неймовірні успіхи, круті злети та дні безумства від щастя. Бажаю колесити по світу з хорошою компанією, ніколи не гальмувати та не здавати назад.

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