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Привітання з ювілеєм 100 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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100 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на десятий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – десятого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 100-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Оригінальні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з ювілеєм 100 років
***
З 100-річчям – жінці
Сто років – не маленька цифра!
Нехай у пам'яті проносяться роки
Усе найкраще ви згадаєте сьогодні
А найгірше забудьте назавжди!
Бажаємо здоров'я море,
І друзів більше добрих Вам.
Онуків люблячих завжди,
Щоб оточували вас турботою,
Не забували ніколи!
***
З 100-річчям – чоловіку
Ми святкуємо 100-річний ювілей,
Він в тісне коло зібрав рідних Вам людей.
Ви – дуже мудра людина,
Адже вам підвладне ціле століття!
Сьогодні честь вам і хвала,
Прекрасно нехай йдуть справи,
І віримо, що ще років 200
Ми будемо поруч з вами разом!
***
З 100-річчям – мамі
Сто років для багатьох лише бажання,
А ви кордон цей перейшли.
У віці солідному дуже
Ви радість життя зберегли.
Я так тримати бажаю далі,
З посмішкою ранок лише зустрічати.
Дарувати всю мудрість вашу людям,
Зі знанням справи повчати.
***
З 100-річчям – татові
100 років – ось це дата!
Прекрасний ювілей!
Посмішки та подарунки
Ти приймай скоріше.
Бажаю я здоров'я
Ще на 200 літ.
І щастя золотого,
Успіхів і перемог.
Щасливих, світлих днів
Залишилося побажати.
І тост за ювілей
І за тебе підняти!
***
З 100-річчям – бабусі
Це дуже значно:
Сотня років – не гра.
І всі разом рішуче
Прокричимо: Ура!
Ви, як ясне сонечко,
І зайві тут слова.
Вип'ємо з вами до денця
Пустотливого вина.
***
З 100-річчям – дідусю
З ювілеєм! 100 років – це честь
Прожити, пронести ціле століття.
Ми вас вітаємо, без лестощів,
Ви – сильний, мудрий чоловік!
Здоров'я вам ми побажаємо,
Щоб поруч близькі завжди.
Нехай біди проходять краєм,
І не лякають вас роки.
І ще: Гарні і смішні тости на день народження українською
Вітання з ювілеєм 100 років в прозі
***
100 років – немислимо велика цифра в наші дні! Але Ви гідно прожили свій вік, були свідком і учасником багатьох історичних подій, повністю міняли звичний уклад життя. При цьому Ви залишилися сильною людиною, яка вміє радіти життю і філософськи ставиться до всіх примх долі, знаходячи в них масу плюсів і приводів для радості. Бажаємо вам прожити ще багато-багато років в оточенні своєї великої родини, яка цінує вас і дуже любить. З ювілеєм!
***
Ось це так, ось це дата. Від душі вітаю, Вам сьогодні 100 років. І за всі ці роки злетів і прагнень, заслуг і перемог, наполегливості та праці я хочу побажати Вам жити спокійно і гідно, відчувати себе прекрасно і кожен день зустрічати з посмішкою подяки, щирості, надії та втіхи. Здоров'я Вам, миру, добробуту і уваги близьких.
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Сто років – це багато! Сто років – це круто! Сто років – це славний, великий ювілей. Бажаємо вам щастя, здоров'я, затишку і поруч лише відданих, вірних друзів. Нехай буде у вас все, чого забажаєте. Мрії нехай збуваються навперебій. Бажаємо вам світла. Бажаємо вам миру. Бажаємо вам юності вічної в очах, щоб небо від бід і печалей вберігало, щоб не втратили вогонь і запал.
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У нас сумнівів більше немає, Ви – унікальна людина! Адже 100 прекрасних довгих років ви радуєте цей світ. Як би це не звучить банально, здоров'я ми хочемо Вам побажати – для віку будь-якого воно актуально. Бажаємо ще багато років Вам жити та процвітати!
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Поздоровлення текстом для жінки
Сьогодні Ви вступаєте у нове століття, а попереднє століття залишилося позаду. Ось це дійсно кругла дата, пів життя Ви пройшли гідно і мудро, Ви так само прекрасні, як були колись, тож нехай всі привітання будуть для Вас цього ранку! І діти, і внуки, і правнуки Ваші сьогодні привітають Вас дружно, всі разом, нехай в житті у Вас щастя – повна чаша, тепер попереду наступний ювілей – двісті!
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Привітання прозою для чоловіка
Ви прожили ціле століття, наш рідний чоловік! Ми пишаємося Вами дуже, Ви прекрасні! У Вас серце золоте, дуже добре, велике. Руки Ваші теж золоті! А сивина та зморшки вік Ваш, лише, прикрашають, а нас – пишатися змушують! Ви живіть довго-довго, у танок пускайтеся від захвату, бешкетуйте, пустуйте, наче в дитинство, в казку поринули!
Оригінальні СМС поздоровлення на ювілей 100 років
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100 років – чималий ювілей, і хочеться побажати Вам тільки одне – міцне здоров'я і ясність розуму. Ви вже багато чого побачили на своєму віку: і щастя, і радість, і любов, і дружбу, і успіх. Тому в цей день у нас лише одне побажання: будьте завжди здоровими. З Днем Народження Вас!
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Вітаю з прекрасним ювілеєм мудрості та сил. У Ваші 100 років бажаю відмінно себе почувати, кожен день зустрічати з посмішкою і надією, гріти своє серце щастям і любов'ю рідних.
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Сердечно і душевно вітаю з великим святом, з вашим 100 днем народження. Бажаю теплих і радісних спогадів, щирої любові та турботи рідних, велику повагу і добробут, доброти душі та щастя, вірного здоров'я і відмінного самопочуття.
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Велика дата, велика подія, вітаю з днем народження, з виконанням ста років. Бажаю відчувати себе прекрасно, бажаю, щоб кожен день був наповнений сімейним щастям, приємними та теплими моментами, сімейними зустрічами та турботою рідних. Добробуту, достатку і мирного неба.
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Чудовий, добрий чоловік, Ви прожили ціле століття і змогли всім показати приклад честі, щедрості, щирості, цілеспрямованості та витримки. І сьогодні я Вам хочу побажати хороших спогадів з посмішкою, безнапасних днів з любов'ю і радістю, спокою душі з гармонією і втіхою.
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Веселе побажання на ювілей 100 років
Народження онуків і дітей, прекрасна кар'єра – всього досягли без викрутасів і є для нас всіх прикладом. І в сотий День Народження Ваш прийміть привітання, адже дуже сильно любимо вас – Ви наше джерело натхнення на кожен день!
Картинки і листівки з ювілеєм 100 років
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