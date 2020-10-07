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Привітання з ювілеєм 10 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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10 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на перший ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – першого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 10-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Прикольні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з 10 ювілеєм
***
З 10-річчям – дівчинці
10 років – вже велика,
Як ти швидко підросла.
У день народження бажаю,
Щоб від щастя ти цвіла!
Щоб вчилася на відмінно,
Була гордістю сім'ї,
І веселощами безмежними
Наповнювалися твої дні!
***
З 10-річчям – хлопчику
З днем народження, посміхайся!
Радій і розважайся.
Ти сьогодні став дорослим,
10 років – це вже ювілей!
Ми бажаємо бути здоровим
І вчитися зразково.
Щоб мрії завжди збувалися,
І все швидко вдавалося!
***
З 10-річчям – доньці
Моя донечка рідна,
Відзначаємо 10 років –
Час казкових відкриттів,
Перших значущих перемог.
Я бажаю, моя радість,
Бути здоровою, розквітати.
Тільки з радісною посмішкою
Кожен новий день зустрічати.
***
З 10-річчям – сину
З 10-річчям, синочок,
Улюблений, славний мій хлопчик!
Будь сміливим, завжди веселим,
Нехай буде в радість тобі школа.
Будь лідером і не здавайся,
Рости, вчися і розвивайся.
Друзів бажаю справжніх,
Успіхів, щоб досяг значних!
***
З 10-річчям – внучці
Внучко, дівчинко рідна,
З ювілеєм вітаю,
У десять років твоїх прекрасних
Щастя і добра і бажаю.
Щоб росла здоровою, милою
І вчилася лише на відмінно,
Я бажаю тобі щастя,
Не здаватися й перемагати.
***
З 10-річчям – внукові
Немов гриб боровичок,
Ти підріс, рідний онучок,
Перший дитячий ювілей,
Посміхнися ж мені скоріше,
Тобі сьогодні 10 років,
Бажаю в житті лише перемог!
З днем народження вітаю!
Спритним, сильним бути бажаю,
Міцним і здоровим будь,
І бабулю не забудь!
І ще: Гарні і смішні тости на день народження українською
Вітання з 10 ювілеєм в прозі
***
Вітаю з 10-річчям! Мрій про казкові країни та чарівні береги, і нехай твої мрії збуваються. Бажаю смачних страв, веселих друзів, чудових подій і великих досягнень у житті. Нехай кожен день буде насиченим і солодким, як твій гарний торт з 10 яскравими свічками.
***
Десять років. Як визначити справжнє значення часу. Воно тече і не постійне. І те, що сьогодні здається повільним, завтра пролітає, як одна швидкоплинна мить, як помах крила птахи. Але ювілей завжди об'єктивний і не піддається подвійному тлумаченню. Вітаю і сподіваюся, що стабільність і сталість буде притаманна і всім наступним вашим ювілеям!
***
Низка днів незримо з'єднує нас ланцюгом, часом, проходячи крізь наші душі та серця, змінюючи нас і змінюючись сама. І незмінна тільки традиція. І це чудово, це одна з найпрекрасніших соціальних ідей, це дозволило нам усім зібратися тут на десятирічний ювілей. Вітаю вас і бажаю, що б сьогоднішнє свято започаткувало чергову славну традицію!
***
З першим десятиліттям! Вітаю з круглим ювілеєм, з твоїм 10-річчям і хочу побажати тобі, зайчику, багато яскравих посмішок, щасливих днів, веселих свят, смачних солодощів, чудових друзів, цікавих подій, гучних успіхів, різнокольорових ідей і дивовижних пригод та подорожей.
***
Поздоровлення текстом для дівчинки
Сьогодні 10 років виповнюється юній принцесі, і ми поспішаємо привітати її з днем народження. Нехай же диво і казка завжди будуть присутні у твоєму житті, і виконуються всі найзаповітніші бажання. Нехай цей світ подарує тобі незабутні моменти та неймовірні, але завжди добрі, пригоди. Любові, радості, сміху і посмішок!
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Привітання прозою для хлопчика
Вітаю з 10-річчям, з прекрасною датою, часом дитячих мрій і безтурботних веселощів. Бажаю хороших друзів, великих успіхів у навчанні та хобі, радісного настрою, цікавих ігор, багато смачненького і найщасливішого життя. Нехай ця кругла дата прибере у твоєму житті все кути, щоб була вона оточена щастям, близькими людьми та щирими посмішками. Бажаю тобі добитися в житті великих висот!
Прикольні СМС поздоровлення на 10 ювілей
***
Вітаю тебе, радість, з твоїм 10-річчям! Нехай яскравими фарбами щастя буде сповнений для тебе цей світ, нехай чарівними моментами та добрими мріями вершиться кожен твій день! Сонечко, бажаю виконання всіх твоїх бажань, успішного навчання, найвірніших друзів і веселих пригод. Нехай тебе обійдуть всі негаразди! Будь доброю, сміливою і відважною дитиною. З першим ювілеєм тебе!
***
Сьогодні я хочу привітати тебе з твоїм десятиліттям. Це особлива, чарівна дата. Ця дата робить тебе не просто старше – вона додає мудрості, самостійності та відповідальності. І сьогодні я в першу чергу хочу тобі побажати виконання всіх найзаповітніших мрій, безмежних веселощів і яскравих емоцій. Не поспішай дорослішати, насолоджуйся своїм дивовижним, чарівним дитинством.
***
Вітаю з 10-річчям і хочу побажати бути не просто в десятці найкращих, талановитих, розумних, здібних, чудових дітей, а очолювати цей хіт-парад. Бажаю щасливого дитинства, цікавого навчання, яскравих захоплень і веселих друзів.
***
З ювілеєм, з 10-річчям! Бажаю яскравого сонця і попутного вітру удачі. Бажаю вірних друзів і щасливих днів. Бажаю завзятості та сміливості. Бажаю різнокольорових фарб життя і великих досягнень. Бажаю цікавих захоплень і фантастичних відкриттів попереду. Нехай в 10 років всі мрії збуваються. Нехай цей вік дарує тобі чудові миті та море задоволень!
***
Ось і прийшов твій перший ювілей! 10 років – це не жарти! Сьогодні день, коли вже потрібно ставати трохи серйозніше і впевненіше, але не поспішай увірватися в доросле життя. Залишайся, як і раніше веселою і безтурботною дитиною!
***
Веселе побажання на ювілей
Вітаю з маленьким, але важливим ювілеєм! Хочу побажати тобі, щоб всі бажання, які ти загадаєш, задуваючи свічки на торті, неодмінно збулися. Успіхів у навчанні та хороших, вірних друзів. Ігор веселих, подарунків найкращих, радості та веселощів, гарного апетиту. Ще хочу побажати, щоб у тебе завжди були сили та енергія на багато справ. Завжди посміхайся і радуй батьків!
Картинки і листівки з ювілеєм 10 років
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