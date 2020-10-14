Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2020 у прозі: побажання своїми словами

14 жовтня віряни відзначають свято – Покров Пресвятої Богородиці. Цьогоріч ця релігійна дата припадає на середу. З нагоди цієї події ми підготували для вас побажання у прозі.

У свято Покрову Пресвятої Богородиці заведено вітати друзів та рідних з цим важливим релігійним святом, яке здавна особливо вшановують в Україні. Ми підготували для вас найкращі привітання з Покровою у прозі та своїми словами!

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Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже вас від бід і напастей. Бажаю, щоб у вашому домі завжди був затишок, мир і порядок. Щоб у ваших душах завжди була віра, справедливість і любов. Щоб у ваших серцях завжди були лише богоугодні помисли, співчуття. Бажаю добробуту та світла вашим сім'ям. З Покровом Пресвятої Богородиці!

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У день святкування Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці хочу з щирого серця побажати вам, щоб її заступництво захистило від всіх земних напастей. Нехай ваша душа буде зігріта чистим коханням і надією на благословенні прийдешні часи. Хай буде з вами віра в сяйво Божої благодаті і його допомогу. Многая літа!

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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю жити у світі, де панує любов і править доброта, бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою, бажаю від кожного прожитого дня залишати для душі радість і надію на краще. Нехай Пресвята Діва зберігає тебе і твою сім'ю від усякого лиха, від недоброго ока.

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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай мир до тебе буде добрий, нехай кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, нехай кожна справа обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб всі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги та прикрощі.

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Бажаю сховатися від усіх негараздів під Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю кожен день життя зустрічати з відмінним здоров'ям, хорошим настроєм, міцною вірою і щасливою надією. Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та бажаю любові, миру, гармонії душі, розуміння близьких і веління серця бути славною людиною!

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Нехай Мати Божа вкриває вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день покриву, явивши свою любов до людей так і завжди буде захищати нас.

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В Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, нехай душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари. Світла вам і добра, тепла і радості!

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Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від бід, злих думок і вчинків. Бажаю Вам, щоб серце було наповнене любов'ю до близьких, душа раділа волі, а думки були благими та чистими!

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Зі святом! Нехай світло наповнить Ваші домівки, щоб звучали в їх стінах щасливі голоси та дзвінкий сміх, світилися усмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.

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Нехай добре релігійне свято – Покров Пресвятої Богородиці, принесе радість і добробут у ваш будинок, нехай наповнить ваші серця Вірою, Надією та Любов'ю!

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Бажаю, щоб Божа Мати тебе завжди оберігала, не дала тобі страждати та благодаттю покривала. Щоб світлий ангел разом з нею відповів на твої молитви, багато дарував щасливих днів і підтримав в життєвих битвах.

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Нехай світлом душа наповниться у Покров Пресвятої Богородиці! Нехай збуваються ті бажання, про що просимо в молитвах відчайдушно. Хай береже Божа Матір від заздрості, хай береже від негараздів і втоми, нехай покриє Покровом своїм, коли, немає сил справлятися самим!

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Бажаю кожному сьогодні бути під Покровом Пресвятим, щоб Богородиця рятувала, щоб на все вистачало сил. Доля у вас нехай буде доброю та у важкий час не забуде про вас Ангел охоронець. Нехай бережуть вас небеса: сьогодні, завтра і завжди!

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Нехай Богородиця Свята Покровом вас від бід накриє, нехай від хвороб захищає і душу з серцем заспокоїть. З Покровом вас я вітаю! Нехай серце радість наповнює! Бажаю жити не сумуючи, нехай Бог у всьому вам допомагає.

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Вітаю всіх зі святим святом! Нехай світло життя, любові та добра завжди виходить з ваших сердець. Живіть завжди з вірою в Бога, в чудеса і ніколи не втрачайте надію на краще. Бажаю вам, щоб у святий Покров залишилися в минулому всі неприємності та біди, нехай попереду вас чекають тільки добробуту і щастя. Зі святом!

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