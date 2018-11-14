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Привітання з першим снігом: найкращі побажання і картинки
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Перший сніг в Україні випав 14 листопада, а це означає, що зимові свята вже близько. Якщо ви, так як і ми, з нетерпінням чекаєте казкової атмофсери на Новий рік та Різдво, – поділіться чудовим настроєм з друзями та привітайте їх з першим снігом!
Сніг приносить радість і дорослим, і дітям, тож привітання з першим снігом відразу піднімуть настрій адресатам. Діліться зимовою атмосферою з друзями, особливо, якщо в їхньому регіоні ще не сніжить. Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:
Вірші для привітання з першим снігом
***
З блакитного неба сніговий пух злітає,
У барвистій кареті до нас зима поспішає.
З чистим першим снігом вас я вітаю,
Від усієї душі щастя вам бажаю!
***
Хрусткий, як цукор, пахне кавуном,
Блищить на сонці, хоч зажмурюй очі -
Весільним непорочним полотном
На землю сніг упав цієї ночі!
***
Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п'янку.
І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!
***
Нам довго не бачити тепла,
Й не скоро з літом в нас побачення,
І хоч природа спить поки,
У зими – свої передбачення.
Сьогодні перший сніг упав,
Сніжинки в повітрі кружляють,
Бо настрій всім подарував,
І дітлахи весело грають!
Бажаємо в зимову пору,
Прогнати осінню хандру!
***
Настав час мальовничий –
Червоніють у людей носи!
І за вікном мороз немислимий, –
З начосом одягай труси!
Зима іде й поспішає,
З собою заметіль і сніг несе!
Нехай настрій не зіпсується,
Адже чекає зимою Новий рік!
***
Сніг пухнастим покривалом
Запорошив всі хати,
І навколо все білим стало.
У гості знов іде зима.
Закрутила снігом хуртовина
І вкрила сріблом
Всі дерева і доріжки.
З першим снігом!
***
З першим снігом, коханий!
Він схожий на мене.
Він холодний,
але тане
від рук твоїх теплих,
і стікає по них,
як вода ...
СМС вітання у прозі
***
Вітаю вас з першим снігом! Бажаю, щоб ваші помисли були чисті, як цей сніг, а ваш шлях був світлим і легким. А ще бажаю, щоб перший сніжок не приніс вам жодних падінь.
***
З першим снігом! Попереду цілих три місяці чарівної казки. Напередодні цього свята ми посміхаємося і прощаємося з осінню. Як шкода, що ця золота пора закінчилася.Але нас чекає пухнастий сніг, тож давайте йому порадіємо!
***
Я вітаю вас з першим снігом! Почнімо вірити в чудеса і загадувати бажання – тоді вони неодмінно збудуться!
***
Зима – прекрасна пора року, що приносить нам свої дари. Це час, який дає нам можливість обміркувати все, виправити помилки і почати своє життя з чистого аркуша. З першим снігом вас!
Картинки і листівки з першим снігом
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