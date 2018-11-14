Привітання з першим снігом: найкращі побажання і картинки

Перший сніг в Україні випав 14 листопада, а це означає, що зимові свята вже близько. Якщо ви, так як і ми, з нетерпінням чекаєте казкової атмофсери на Новий рік та Різдво, – поділіться чудовим настроєм з друзями та привітайте їх з першим снігом!

Сніг приносить радість і дорослим, і дітям, тож привітання з першим снігом відразу піднімуть настрій адресатам. Діліться зимовою атмосферою з друзями, особливо, якщо в їхньому регіоні ще не сніжить. Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

***

З блакитного неба сніговий пух злітає,

У барвистій кареті до нас зима поспішає.

З чистим першим снігом вас я вітаю,

Від усієї душі щастя вам бажаю!

***

Хрусткий, як цукор, пахне кавуном,

Блищить на сонці, хоч зажмурюй очі -

Весільним непорочним полотном

На землю сніг упав цієї ночі!

***

Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п'янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

***

Нам довго не бачити тепла,

Й не скоро з літом в нас побачення,

І хоч природа спить поки,

У зими – свої передбачення.

Сьогодні перший сніг упав,

Сніжинки в повітрі кружляють,

Бо настрій всім подарував,

І дітлахи весело грають!

Бажаємо в зимову пору,

Прогнати осінню хандру!

***

Настав час мальовничий –

Червоніють у людей носи!

І за вікном мороз немислимий, –

З начосом одягай труси!

Зима іде й поспішає,

З собою заметіль і сніг несе!

Нехай настрій не зіпсується,

Адже чекає зимою Новий рік!

***

Сніг пухнастим покривалом

Запорошив всі хати,

І навколо все білим стало.

У гості знов іде зима.

Закрутила снігом хуртовина

І вкрила сріблом

Всі дерева і доріжки.

З першим снігом!

***

З першим снігом, коханий!

Він схожий на мене.

Він холодний,

але тане

від рук твоїх теплих,

і стікає по них,

як вода ...

***

Вітаю вас з першим снігом! Бажаю, щоб ваші помисли були чисті, як цей сніг, а ваш шлях був світлим і легким. А ще бажаю, щоб перший сніжок не приніс вам жодних падінь.

***

З першим снігом! Попереду цілих три місяці чарівної казки. Напередодні цього свята ми посміхаємося і прощаємося з осінню. Як шкода, що ця золота пора закінчилася.Але нас чекає пухнастий сніг, тож давайте йому порадіємо!

***

Я вітаю вас з першим снігом! Почнімо вірити в чудеса і загадувати бажання – тоді вони неодмінно збудуться!

***

Зима – прекрасна пора року, що приносить нам свої дари. Це час, який дає нам можливість обміркувати все, виправити помилки і почати своє життя з чистого аркуша. З першим снігом вас!

Картинка з першим снігом

З першим снігом!

Вітальна зимова листівка

Відкритка до зими

Красива зимова відкритка

Листівка про зиму