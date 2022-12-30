Прикольні привітання з Новим роком 2023 – жартівливі новорічні побажання

Найкращі дотепні та жартівливі привітання з Новим 2023 роком Водяного Кота (Кролика) українською мовою – у нашій добірці. Підготували для вас прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також смішні картинки. Обирайте найвлучніше та веселе новорічне вітання!

Новий рік 2023 прийде до нас під символом Кота (Кролика), тож його потрібно зустріти позитивно. Не менш дотепно варто привітати зі святом друзів, рідних та колег. Зібрали для вас прикольні поздоровлення з прийдешнім Новим роком Водяного Кота (Кролика) на українській мові. Усім Happy New Year!

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***

Новий рік, новий кіт вже на порозі!

Не тримай ти символ року на морозі –

Запусти пухнастика у теплий дім,

Де знайдеться місце всім.

Нехай вусатий і хвостатий принесе

Удачі, радості, здоров'я та усе,

Чого душа жадає й іншим бажає –

Нехай мир нашу славну Україну огортає!

***

З Роком Кота вітаю,

Життя солодкого бажаю,

Бути багатшим, ніж сусід,

Жити без потреб і тяжких бід,

Одягатися круто, модно,

Вступати лише благородно,

Все від життя легко брати,

Ніколи не сумувати!

***

Кіт хвостик свій розправив,

Лапки рівненько поставив,

Видав тихенько свій рик

Ось настає Новий рік!

З роком Кота вітаю,

І від щирого серця бажаю –

Круто всім повеселитися,

І шампанського напитися,

Співати та танці водити,

Загалом класно відпочити!

***

З усіх лап рік Кота мчить,

Ти не бійся, хай він шипить,

Підживи його трішки,

Щоб був слухняною кішкою.

А потім за хвіст бери

І бажання свої говори,

Все що хочеш, загадай.

Коту спуску не давай!

***

З Новим роком, роком Кота!

Рік дві тисячі двадцять три

Грошей нехай у кишеню закине,

Щоб крутилася голова.

Щоб рідні посміхалися,

Самі робилися справи,

Усі перешкоди обернулися

Морем ніжного тепла!

***

Нехай рік Кота відкриває

Двері надіям та мріям,

Усі збуваються бажання,

Бродить щастя по п'ятах!

Принесе кохання та ніжність

Рік нехай двадцять третій,

Нереальну успішність

І чудовий настрій!

***

Веселий вірш для студентів

Вітаю із роком Кота!

Нехай він буде смугастим:

То кохання сюрпризом підкине,

То раптом підскочить зарплата.

Нехай удачу дарує щедро

Рік дві тисячі двадцять три,

Щоб мати успіх без міри,

І не киснути ніколи!

***

Новий рік прийшов пухнастий!

Хвостиком метляє, вусами веде...

Чує – рік 2023 буде смугастий –

У затишку та злагоді пройде!

***

З роком Кота вітаю,

Тільки радості бажаю,

І нехай рік двадцять три

Несе настрій бойовий!

***

Смугастий і вусатий,

Він муркоче, адже кіт,

Він нам щастя обіцяє

Щодня і цілий рік!

***

Рік Кота ти хапай за хвіст

І налякай його трішки,

Щоб усе й одразу він приніс,

І щоб став слухнянішим за кішку!

***

З Новим роком, роком Кота

Вас щиро вітаю,

Взяти за хвіст цю кішку

У ніч чарівну бажаю!

***

Принесе нехай звір пухнастий

Мир, достаток та успіх,

Захистить нехай грізним риком

Від проблем та бід нас всіх!

***

Прикольне вітання з наступаючим колегам

Кіт йде на задніх лапах,

А в передніх дар несе:

Грандіозну нам зарплату

І кохання водоверть!

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Нехай символ цього року – Кіт – підставляє тобі своє м'якеньке черевце й заспокійливо муркотить! А негаразди та біди відганяє своїм хвостом та пазурами! Муркітного Нового року!

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Затишку, достатку, щоб життя було солодким-солодким. Прагнення, успіхів, високих стандартів, швидких антрактів. Нехай у житті все зазначається, вода в крані вранці не закінчується, а бажання завжди виконуються.

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З новим роком! Бажаю їсти тигрові креветки не тільки у свята, а й у будні! Нехай гнучкий характер, як у символу року, допомагає досягати успіхів! Будь на одній хвилі з покровителем року, Котом, і нічого не бійся! Якщо що, списуй все на негативний вплив символу року!

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Нехай Кіт своїми пазурами розганяє усіх, хто погано про тебе подумає. Нехай життя буде рудим від сонечка, а смуги у житті будуть лише з щастя та удач. Нехай усі гладять лише по шерсті й ніяк інакше. Зі святом!

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З Новим 2023 роком! Бажаю цього року приручити свого кота і нехай ця тварина не впускає у вашу хату біду та смуток. Отримуйте лише позитив від нового року!

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Зубастим нехай для бід буде цей рік, злим, ревним і найстрашнішим. Нехай бояться його негаразди та неприємності, образи та непорозуміння. А для сім'ї та Вас він стане слухняним і пухнастим, щоб бурчання його приносило щастя та удачу. З роком Кота!

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Привітання другу

Нехай Кіт (Кролик) принесе крутий настрій, цілий мішок грошей та багато здоров'я! Бажаю щодня цього року починати з посмішки та проводжати так само! Насолоджуйся кожною миттю і досягай всіх поставлених цілей! Миру, добра та прихильності пані Удачі!

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Поздоровлення подрузі

Нехай Кіт усі негаразди загризе, щоб пазурів його боялися, не наближалися до такого лютого захисника біди та турботи. А тобі нехай буде він ручною кішкою, що дарує затишок і тепло на душі та в серці. Зі святом!

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